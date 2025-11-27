Постните ястия са приоритет в националната ни кухня. Добре познат е вкусът на есенната гозба "Праз с ориз”. Ето вариант за разнообразяване на вкусовете на ястието с пресни печурки или с други гъби, каквито обичате.

Рождественският пост започва всяка година на 15 ноември и продължава до 24 декември - навечерието на големия празник Рождество Христово. Поради продължителността си от около 40 дни, в църковната традиция често се нарича „Малък пост“, за да се разграничи от по-строгия Велики пост, който предхожда Великден.

Рецепта за 4 порции

Необходими продукти

3-4 стръка праз лук

200 г пресни печурки

1 чаша ориз

80 г пълномаслен маргарин

2 с.л. олио

½ връзка пресен магданоз

½ ч.л. черен пипер

Сол на вкус

Начин на приготвяне

Почистват се 3-4 стръка праз лук и се нарязват на колелца. 200 г пресни гъби се нарязват по дължина. Слагат се в 2 с.л. от мазнината да се запържат.

Към тях се прибавя оризът до остъкляване и се добавя 1/2 чаша гореща вода. Разбърква се и се прибавя маргаринът.

Снимка: iStock

Цялото съдържание се изсипва в тавичка, в която ще се пече. Добавят се още 3 чаши топла вода. Овкусява се с черен пипер и сол.

Пече се на умерена фурна около 30 минути. Ястието се поднася поръсено с пресен магданоз.

Рецепта за коприва с ориз - вижте в следващото видео.

