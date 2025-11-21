Все още продължава седмицата на по-строгия пост от Рождественските пости, когато се консумира само растителна храна и олио. Затова днешното предложение е една любима гозба от българската традиционна кухня - постни зелеви сармички.

За обяд може да сервирате на трапезата си крем супа от леща и като основно ястие - сармичките, завити в листа от кисело зеле.

Рецепта за 6 порции

Необходими продукти

1 глава кисело зеле

200 г ориз

2 стръка праз лук

1 глава целина

3 скилидки чесън

1 с.л. червен пипер

1 с.л. доматен сос

150 мл олио

200 мл зелев сок

1 кубче зеленчуков бульон

Черен пипер, чубрица, джоджен и сол на вкус

Начин на приготвяне

В дълбок тиган се загряват 50 мл олио. Празът, целината и чесънът се нарязват на дребно и се слагат в мазнината. Оризът се измива и се прибавя към зеленчуците.

Разбъркват се и се пържат докато оризът стане стъклен. Добавя се доматеният сос. Подправят се с джоджен и червен пипер. Налива се зеленчуковият бульон, разтворен в топла вода 200 мл. Осолява се и се поръсва с млян черен пипер.

Снимка: Istock.com

Разбърква се и се чака водата да се попие в ориза. С приготвената плънка се завиват малки сарми, които се подреждат в тава. Отгоре се заливат с със зелев сок и останалото олио.

Слагат се в загрята фурна на 180 градуса, покрити с алуминиево фолио, и се пекат около 1 час. Може да ги допечете без фолио 15-20 минути.

