Все още продължава седмицата на по-строгия пост от Рождественските пости, когато се консумира само растителна храна и олио. Затова днешното предложение е една любима гозба от българската традиционна кухня - постни зелеви сармички.
За обяд може да сервирате на трапезата си крем супа от леща и като основно ястие - сармичките, завити в листа от кисело зеле.
Рецепта за 6 порции
Необходими продукти
- 1 глава кисело зеле
- 200 г ориз
- 2 стръка праз лук
- 1 глава целина
- 3 скилидки чесън
- 1 с.л. червен пипер
- 1 с.л. доматен сос
- 150 мл олио
- 200 мл зелев сок
- 1 кубче зеленчуков бульон
- Черен пипер, чубрица, джоджен и сол на вкус
Начин на приготвяне
В дълбок тиган се загряват 50 мл олио. Празът, целината и чесънът се нарязват на дребно и се слагат в мазнината. Оризът се измива и се прибавя към зеленчуците.
Разбъркват се и се пържат докато оризът стане стъклен. Добавя се доматеният сос. Подправят се с джоджен и червен пипер. Налива се зеленчуковият бульон, разтворен в топла вода 200 мл. Осолява се и се поръсва с млян черен пипер.
Разбърква се и се чака водата да се попие в ориза. С приготвената плънка се завиват малки сарми, които се подреждат в тава. Отгоре се заливат с със зелев сок и останалото олио.
Слагат се в загрята фурна на 180 градуса, покрити с алуминиево фолио, и се пекат около 1 час. Може да ги допечете без фолио 15-20 минути.
Рецепта за постни пълнени чушки с гъба кладница - вижте в следващото видео.
