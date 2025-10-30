В разгара на есента сме и температурите все по-осезаемо падат - и тялото изпитва естествена нужда от богати на вещества храни. Като киселото зеле, този незаменим ферментирал продукт, съдържащ естествени пробиотици, витамини и минерали, укрепващи имунната система.

Затова сега е моментът да си направим кисело зеле в буркан – една стара рецепта, която днес преоткриваме като истинска суперхрана.

Приготвя се лесно и за кратко време. А и в по-малки количества - което е практично решение, ако нямаме място за традиционния голям бидон.

Какво ни е необходимо

1 средно голяма зелка - около 1,5 кг

1 и ½ супени лъжици сол

Няколко зърна черен пипер на вкус

Щипка салвия, кимион, червен пипер (по желание)

Как да го приготвим

Измиваме и с помощта на нож или ренде го нарязваме на тънки ивици

Поставяме го в голям съд и добавяме подправките. Разбъркваме добре и изчакваме, докато се отдели течност

Съдържанието изсипваме в стерилизиран буркан, като притискаме добре с ръка към дъното и стените, за да няма „въздушни джобове“

Заливаме с течността, останала в купата

Накрая е нужно да покрием буркана с кърпа - така зелето ще има достъп до въздух, но и ще бъде защитено от прах и насекоми. В следващите 24 часа натискаме зелето няколко пъти, за да пусне повече сок, който да покрие буркана. Ако това не се случи, добавяме малко сол - около 1 чаена лъжичка.

Ферментация и съхранение

За да ферментира зелето, са нужни от 3 до 10 дни, оставено на стайна температура (до 23°C). През това време вкусът постепенно се развива – дори още след третия ден можете да опитаме, за да преценим дали е достигнало желаната киселинност.

Когато сме доволни от вкуса, затваряме добре буркана и го преместваме на хладно място в хладилника.

Приготвено по този начин, зелето може да се съхранява до два месеца. Като за това време вкусът му става все по-интензивен, тъй като процесът на бавна ферментация продължава.

