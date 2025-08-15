Вероятно на всяка домакиня се е случвало – докато реже сурово месо, за да приготви вечеря, да избърше набързо ръката си в кухненската кърпа. Разумно е след това кърпата да бъде пусната в пералнята. Но дали е нужно да направим нещо специално, за да я дезинфекцираме?

Със сигурност малцина са се замисляли над това. Ето какво съветват експертите по въпроса.

Не винаги е нужно да използваме гореща вода

Горещата вода увеличава активността на перилните препарати и убива микробите. Специалистите наричат това деконтаминация (обеззаразяване), което се отнася до намаляване на микроорганизмите до нива, които е малко вероятно да причинят заболяване.

Гореща вода или цикъл на дезинфекция трябва да изберем, ако сме използвали кърпите да забършем повърхност, на която е имало сурово месо или яйца.

Но ако кърпата е използвана само за подсушаване на чисти ръце или съдове, тогава и топлата вода ще свърши работа.

Някои специалисти споделят дори, че никога не използват гореща вода по време на пране. Причината е в модерните тъкани, перилни препарати и перални, благодарение на които това не е наистина необходимо. И предпочитат топла вода и експресен цикъл.

Белина - да, но употребена правилно

Белината е допълнителна мярка, когато целим да убием микробите. Трябва да имаме предвид обаче, че дебелината на кърпите и видът замърсяване могат да повлияят на това колко добре действа препаратът.

Това, което може да направим в случая, е да прецизираме разреждането на белината. Много хора добавят твърде много препарат и недостатъчно вода, или обратно.

Често и традиционната хлорна белина е прекалено силна. Може да я заместим с кислородна белина, която е по-нежна към тъканите и цветовете. Особено за неща като кухненски кърпи.

Кърпите отделно от дрехите

Може да звучи невероятно, но твърде възможно е дрехите да са по-мръсни от кухненските кърпи – по отношение на микробите. Затова не трябва да се перат заедно. Но може да ги съчетаем с кърпи за баня.

Честотата на пране

Честотата на пране на кухненските кърпи може да зависи от това за какво са били използвани.

Тази до мивката, с която забърсваме ръцете си - на 2-3 дни

Използваните по време на готвене, за забърсване на петна и почиствам на плотове - веднага след употреба

Мокрите кърпи също трябва да минат през пералнята възможно най-скоро

