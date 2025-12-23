Ако в празничния сезон домашния ни любимец внезапно започне да диша странно или се подуе, причина за това може да е коледната елха. Т.нар. „синдром на коледната елха“ е рядко, но опасно явление, което е слабо познато сред собствениците на кучета. Оказва се, че животните наистина могат да получат алергична реакция към украсата.

От специализирания сайт Petbook обясняват кои признаци подсказват за подобно състояние и как да реагираме в спешна ситуация.

Алергени, съдържащи се в елхата

Още през 2011 г. специалисти установяват, че коледните елхи предлагат много повече от аромат на смола и празнично настроение. Те откриват над петдесет различни вида плесени върху елхите, развили се при съхранение и транспортиране. Повечето от тях са известни причинители на алергии – като видовете Aspergillus, Penicillium, Cladosporium и Alternaria.

Те могат да предизвикат реакции, които в най-лошия случай водят до дихателни проблеми.

Любопитно е, че дори и изкуствените елхи не са напълно безобидни – по тях се натрупва прах, който също може да предизвика реакции при чувствителни животни.

Как да разпознаем симптомите

Те могат да бъдат толкова разнообразни, колкото са и самите кучета. Някои ясно показват затруднено дишане, други развиват сърбеж или зачервяване на кожата и дори диария или повръщане.

Част от тях просто напускат стаята, в която се намира елхата – ясен знак, че нещо не е наред. Колкото и странно да звучи, за едно куче коледната елха може да е това, което за нас е пълна с полени поляна през май.

Снимка: instagram/petsgetallergies

Какво да направим

Създаване на дистанция или отваряне на прозореца са първите неща, които трябва да предприемем. В краен случай, може да премахнем напълно коледното дърво.

Нежни продукти за грижа за кожата могат временно да облекчат кожните проблеми на животното. А лекарства като антихистамини или кортизон трябва винаги да се прилагат само по предписание на ветеринарен лекар.

Коледните елхи = опасност

Безбройните малки иглички на елхата са потенциално опасни за кучето - те са остри, могат да наранят лапите, да раздразнят венците или, ако бъдат погълнати, дори да причинят стомашно-чревни проблеми.

Към това се добавят и декорациите - стъклени топки, които могат да се счупят, пластмасови украшения и светлинни гирлянди с кабели, които изкушаващо могат да се окажат между зъбите.

Накратко казано - за кучетата коледната елха е малко като детски рожден ден без надзор – може да е чудесно, но и много бързо да стане опасно. Затова трябва да бъдем особено внимателни и винаги нащрек.

