Фойерверките, които са неизменна част от коледните и новогодишните празници, може и да са чудесно забавление за цялото семейство – с красивите светлини и празничното настроени, което създават.

Но всеки, който има домашни любимци, добре знае, че за тях това е един от най-стресиращите моменти в годината. Много кучета и котки изпитват страх по време на силните светлини и гърмежи, граничещ с висока степен на тревожност и дори ужас - което ги кара да се държат необичайно или да се затворят в себе си. За щастие, има начини да ги успокоим.

Ето някои съвети от експерти и професионални треньори на животни, които може да приложим по време на сезона на фойерверките.

Промени в рутината

Рутината е ключова за кучетата, но е разумно да се направят промени за този специален ден. Най-важната от която е да не ги извеждаме на разходка в тъмната част на деня. По-добре е животното да бъде разходено и нахранено преди началото на фойерверките. Това ще го умори и ще гарантира, че е вътре и спокойно, когато светлинното шоу започне.

Добра компания

Много важно е да бъдем близо до домашния си любимец, докато фойерверките се чуват навън – за да може да го успокоим и да му помогнем да се отпусне. Това е особено наложително за кучетата - котките често се крият сами. Също така е важно да затворим всички възможни пътищата за бягство - врати, прозорци, огради.

Снимка: iStock

Плътно издърпани завесите

Ясно е, че не само шумът може да разстрои животните – светлинните ефекти също могат да предизвикат стрес или поведенчески реакции. Завесите ще ни бъдат в помощ – те ще блокират светлината. А шумът може да бъде допълнително замаскиран пуснете телевизор или музика, за да замаскирате шума.

Укрития за котките

Докато кучето може да се притисне до нас за комфорт, котките са независими и търсят „спасение“ сами. Те изпитват нуждата да се скрият, затова е добре да им осигурим укрития в дома - под мебели или тих ъгъл.

Снимка: iStock

Влиянието на храната

Диетата на кучето може да влияе на нивото му на стрес. Затова е добре да помислим за храна, която намалява тревожността – например със съдържание на валериана и коноп, които, като натурални успокоителни, могат да допринесат за спокойствието на кучето.

Още за това как фойерверките се отразяват на животните - вижте във видеото:

