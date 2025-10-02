Има нещо почти вълшебно в момента, когато котката се сгуши в скута ти, започне да мърка и светът внезапно утихне. Това не е просто усещане за уют – това е истинска химия на любовта, която действа и върху човека, и върху животното, пише Лора Елин Пигот, преподавател по неврология и неврорехабилитация, Лондонски университет Саут Банк.

Оказва се, че зад този прост жест – галене на котка – стои мощна биологична реакция. Името ѝ е окситоцин, наричан още хормонът на любовта. Той е същият, който се отделя, когато майка прегръща бебето си или когато се гушнем с любим човек.

Тиха терапия с мъркане

Докато кучетата са известни със своята емоционална откритост, котките са майстори на фините сигнали – леко мъркане, бавно мигане, лек допир с лапичка. Но въпреки своята сдържаност, те също могат да бъдат дълбоко свързани с нас. И науката вече потвърждава това.

Проучвания показват, че няколко минути, прекарани в галене на котка:

повишават нивата на окситоцин както в нас, така и в тях

успокояващото мъркане влияе директно на сърдечния ритъм и кръвното налягане

Затова не е чудно, че след дълъг ден просто искаме да се сгушим с нашата писана на дивана.

Снимка: iStock

Женската връзка с котките: повече от съжителство

В едно японско изследване именно жените показват най-осезаемо повишаване на хормона след време, прекарано с котка. Може би защото сме по-склонни да четем емоциите зад поведението, по-чувствителни сме към невербалната комуникация и умеем да създаваме доверие дори без думи.

Котките не търсят директен зрителен контакт като кучетата, а по-скоро изпращат фини сигнали – като бавното мигане, известно като котешка усмивка. То е техният начин да кажат: "Чувствам се в безопасност с теб."

Снимка: iStock

Малките ритуали на близост

Всеки, който има котка, знае как ежедневните малки ритуали – сутрешното мъркане, гоненето на въображаеми чудовища под одеялото, следобедното гушкане – могат да се превърнат в малките големи моменти на деня ни. Те заземяват, успокояват и дори могат да облекчат усещането за самота.

Окситоцинът, който отделяме по време на такива моменти с домашен любимец, е сравним с този при прегръдка с любим човек. Дори само да си легнеш с котка, сгушена до теб, може да е достатъчно, за да изключиш тревогите и да се потопиш в спокойствие.

Доверието на котката – най-сладката награда

Котките не дават доверието си лесно. Те не обичат принудата, не търсят одобрение. Но когато веднъж изберат своя човек – когато скочат в скута му, отпуснат се и затворят очи – това е безценно. Защото тогава това е не просто съжителствате, а невидимо, но мощно свързване – взаимната грижа и биохимия на любовта.

Снимка: iStock

Финал с мъркане

Следващия път, когато котката се приближи, присвие очи и тихо замърка – спрете за миг. Оставете телефона, изключете света и просто бъдете в този момент. Защото в това мъркане има нещо повече от уют. В него има доверие, лекота и една малка, пухкава доза щастие, която тялото ти разпознава като любов.

Как котките лекуват с мъркане - вижте във видеото.

