Ошавът е традиционният десерт за Бъдни вечер може да приготвите едни ден по-рано и да оставите в хладилника.
Богат на вкусове ошав
Продукти (за 6 порции):
- 10 стафиди
- 6 сушени сини сливи
- 4-5 сушени резенчета ябълка
- 3-5 сушени резенчета круша
- 5-6 сухи шипки
- 1/2 ч.л. канела
- 2 плодчета карамфил
- 4 с.л. кафява захар
Приготвяне:
Плодовете се измиват и се поставят в дълбока тенджера в 1,5 л студена вода. Варят се на умерен огън. След като водата заври, се прибавят карамфилчетата и канелата, а когато плодовете омакнат, се добавя захарта.
Разбърква се и остава на котлона още 1-2 минути. Ошавът се консумира на следващия ден вече охладен.
Традиционен ошав
Продукти:
- 500 г сушени сливи, ябълки и круши
- 100 г мед
- сушен карамфил
Приготвяне:
Добре измитите сушени плодове се накисват за около няколко часа в студена вода, след което плодовете се изваждат, водата, в която са киснели, се прецежда през гъсто сито и отново се залива върху плодовете. Варят се до омекване, след което се прибавя медът и счуканият карамфил. Оставя се да изстине в тенджерата, след което се прехвърля в порцеланов или стъклен съд.