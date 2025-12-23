Ошавът е традиционният десерт за Бъдни вечер може да приготвите едни ден по-рано и да оставите в хладилника.

Богат на вкусове ошав

Продукти (за 6 порции): 

  • 10 стафиди
  • 6 сушени сини сливи
  • 4-5 сушени резенчета ябълка
  • 3-5 сушени резенчета круша
  • 5-6 сухи шипки
  • 1/2 ч.л. канела
  • 2 плодчета карамфил
  • 4 с.л. кафява захар

Приготвяне:

Плодовете се измиват и се поставят в дълбока тенджера в 1,5 л студена вода. Варят се на умерен огън. След като водата заври, се прибавят карамфилчетата и канелата, а когато плодовете омакнат, се добавя захарта.

Разбърква се и остава на котлона още 1-2 минути. Ошавът се консумира на следващия ден вече охладен. 

Снимка: iStock

Традиционен ошав

Продукти:

  • 500 г сушени сливи, ябълки и круши
  • 100 г мед
  • сушен карамфил

Приготвяне:

Добре измитите сушени плодове се накисват за около няколко часа в студена вода, след което плодовете се изваждат, водата, в която са киснели, се прецежда през гъсто сито и отново се залива върху плодовете. Варят се до омекване, след което се прибавя медът и счуканият карамфил. Оставя се да изстине в тенджерата, след което се прехвърля в порцеланов или стъклен съд.