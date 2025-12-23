Ошавът е традиционният десерт за Бъдни вечер може да приготвите едни ден по-рано и да оставите в хладилника.

Богат на вкусове ошав

Продукти (за 6 порции):

10 стафиди

6 сушени сини сливи

4-5 сушени резенчета ябълка

3-5 сушени резенчета круша

5-6 сухи шипки

1/2 ч.л. канела

2 плодчета карамфил

4 с.л. кафява захар

Приготвяне:

Плодовете се измиват и се поставят в дълбока тенджера в 1,5 л студена вода. Варят се на умерен огън. След като водата заври, се прибавят карамфилчетата и канелата, а когато плодовете омакнат, се добавя захарта.



Разбърква се и остава на котлона още 1-2 минути. Ошавът се консумира на следващия ден вече охладен.

Снимка: iStock

Традиционен ошав

Продукти: 500 г сушени сливи, ябълки и круши

100 г мед

сушен карамфил