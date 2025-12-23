Содената питка е сред най-важните символи на Бъдни вечер – семпла, постна и приготвена без мая, но с огромно значение за празничната трапеза. Макар рецептите да се предават от поколение на поколение, въпросът „колко време и на колко градуса се пече содената питка“ продължава да вълнува много домакинства всяка година.

Какво казват традицията и модерните рецепти

Класическата българска содена питка се приготвя със сода бикарбонат и кисела съставка - кисело мляко, оцет или лимонов сок, което означава, че тестото не втасва и трябва да се пече сравнително скоро след замесване. Именно затова температурата на фурната е ключова.

Как се пече соден хляб в Ирландия?

Полезен ориентир идва от ирландската традиция на содения хляб, която е много близка като техника. Според кулинарния блог JessicaGavin, който публикува класическа рецепта за Irish Soda Bread, хлябът се пече в предварително загрята фурна около 204°C за 45–55 минути, докато кората стане златиста и хлябът звучи „кухо“, когато се почука отдолу .

Този метод се използва широко в англоезичния свят и показва, че по-дългото и равномерно печене е важно за добре изпечената вътрешност на содения хляб.

Как да печем содената питка за Бъдни вечер?

Адаптирано към българската празнична питка, най-често използваният и сигурен вариант е:

Предварително загрята фурна на 200–210°C.

Печене между 35 и 45 минути, в зависимост от дебелината на питката и фурната.

Ако повърхността започне да потъмнява прекалено бързо, може леко да се покрие с фолио.

Готовността се проверява по класическия начин – при почукване отдолу питката трябва да звучи кухо. Тъй като соденото тесто не обича чакане, питката е добре да влезе във фурната веднага след оформяне. Така содата прави реакция с и хлябът става по-въздушен, без да се сбива.

