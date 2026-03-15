Церемонията по връчването на наградите „Оскар“ отдавна се е превърнала в сцена за триумфи в киното – но тазгодишната може да се окаже паметна.

С няколко големи претенденти и поредица от първи по рода си успехи за индустрията, 2026 г. има потенциала драматично да пренапише книгата с рекордите. Режисьори, актьори и специалисти зад кулисите са на път да влязат в историята, отразявайки променящия се „пейзаж“ на Холивуд, който продължава да преосмисля стандартите за отлични постижения.

Ето десет големи рекорда, които могат да бъдат подобрени, когато наградите бъдат връчени, според Vegas Insider.

Най-много спечелени „Оскари“ за една вечер

„Грешници“ и „Битка след битка“ са на път да оспорят дългогодишния рекорд от 11 награди за една церемония - с по 16 и 13 номинации съответно.

Клои Джао с безпрецедентно двойно отличие

Вече носителка на „Оскар“, китайската режисьорка може да стане първата жена, която печели наградата „Най-добър режисьор“ два пъти - ако триумфира с филма си „Хамнет“.

Райън Куглър и отличието „Най-добър режисьор“

Ако бъде отличен за филма си „ Грешници “, Куглър ще се превърне в първият чернокож режисьор, който получава престижната статуетка – исторически момент за представителството зад камерата.

Шон Пен и елитният клуб на актьорите

Победа в категорията „Най-добър поддържащ актьор“ за „Битка след битка“ би направила Sean Penn едва четвъртия актьор, притежател на с три „Оскара“ за актьорско майсторство – нещо, което автоматично ще го постави сред най-елитните актьори в Холивуд.

Ема Стоун и едно рядко постижение

Актрисата може да стане третата в историята, която печели наградата за „Най-добра актриса“ три пъти – при положение, че получи отличието за участието си в „Бугония“. Това със сигурност ще утвърди статута ѝ като една от водещите съвременни актриси.

Вагнер Мура – една победа за Бразилия

Като номиниран за филма „Тайният агент“ в главна актьорска категория, Мура може да се превърне в първият бразилски актьор, печелил на наградите „Оскар“.

Джеси Бъкли и прецедентът за Ирландия

Ако спечели наградата за „Най-добра актриса“ за ролята си в „Хамнет“, Бъкли ще стане първата ирландска актриса, която получава най-високото отличие в категорията. Тя вече е носителка на наградата за „Най-добра актриса“ от „Златен глобус“ и БАФТА.

Нова глава в историята на северноевропейското кино

Рената Рейнсве и Инга Ибсдотер Лилеас могат да бъдат първите норвежки актриси, които печелят престижната награда, докато Стелан Скарсгард от своя страна може да се превърне в първият шведски актьор – и първият северноевропеец, спечелил „Оскар“.

Унми Мосаку със знаково първо постижение

Номинацията на актрисата за „Грешници“ я поставя в надпреварата за това да стане първият нигерийски изпълнител, печелил някога „Оскар“ - значим културен момент.

Рут Е. Картър и Отъм Дюралд Аркапоу „чупят“ бариери

Дизайнерката на костюми Рут Е. Картър има шанса да се превърне в първата чернокожа жена, спечелила три конкурентни „Оскара“, докато операторката Отъм Дюралд Аркапоу може да влезе в историята като първата жена – и първата чернокожа операторка, спечелила награда в своята категория.

