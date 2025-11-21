Холивудската звезда Шон Пен е решил да участва във филма „Войната през погледа на жвотните“, който разказва за войната в Украйна, съобщи Би Би Си. За проекта разказва продуцентът на лентата Олег Кохан в интервю за украинското издание „Суспільне“.

Филмът „Войната през погледа на жвотните“, в който участва Шон Пен, е антология, състояща се от седем киноновели, отделни истории. Това са разкази за заек, крава, котка и други животни.

„Създадохме този филм, за да разкажем нашата история чрез съчувствие към животните и да привлечем хората на наша страна. Да трогнем зрителя, така че да не превключи от украинската тема, а да спре, да изгледа и да разбере нещо за нас“, казва продуцентът на филма Олег Кохан.

Той подчерта, че мисията на филма не е да се оплаква, а чрез изкуството да покаже на света кои са украинците и за какво се борят.

Снимка: Getty Images

Авторите казват, че филмът се базира на реални събития с добавяне на художествено осмисляне, художествена форма.

Саундтракът е песен на световноизвестната рок група Imagine Dragons, пише още БТА.

Продуцентът на филма Олег Кохан разказва, че когато създателите започнали да промотират първите три новели за животни и война, разбрали, че филмовите фестивали ще проявят повече или по-малко интерес към този филм, а дистрибуторите, кината и онлайн платформите – много по-малко.

Снимка: Getty Images

„Филмите за войната като цяло са трудни за показване, по-точно - трудно е да се мотивират зрителите да ги гледат“, казва продуцентът.

Затова, според него, те решили да се свържат с Шон Пен, за да може известността и ангажираността му към съдбата на Украйна да привлекат повече внимание към проекта.

Снимка: Getty Images

„Шон Пен органично съществува във филма като герой, той играе американски продуцент, а не генерал“, разказа Кохан.

По неговите думи, Шон Пен е поискал сценария, гледал заснетия материал, запознал се с режисьора на новелата си Мирослав Слабошпицки, като е заявил, че хонорарът му за участие ще бъде 1 долар.

„Работата за един долар в украински филм също е подкрепа за Украйна. За мен това решение потвърди, че той е много силен посланик на мира, а също и че нашето кино и неговата тема достигат точно до международната аудитория“, казва продуцентът на „Войната през погледа на животните“.

Снимка: Getty Images

Той подчертава, че „по време на снимките нито едно животно не е пострадало“.

