На 83-тата церемонията по връчването на наградите „Златен глобус“ сред големите победители беше въздействащата драма "Хамнет", удостоена с призовете за най-добър филм (драма) и най-добра главна женска роля на Джеси Бъкли.

След успеха си на световната сцена и триумфа на наградите „Златен глобус“, "Хамнет" тръгва по българските кина от 23 януари, за да предложи на зрителите дълбоко емоционално и разтърсващо кинематографично преживяване, което надхвърля границите на класическата биографична драма.

Вдъхновен от едноимения роман на Маги О’Фарел и продуциран от Сам Мендес и Стивън Спилбърг, "Хамнет" изследва трансформиращата сила на емоциите и начина, по който личните страдания полагат основите на най-великото творение на Уилям Шекспир – безсмъртната драма "Хамлет". Неразказаната история за любов и загуба, която се превръща в най-великото творение на Шекспир на големия екран пренася самата режисьорка Клои Жао, носителката на „Оскар“ за "Земя на номади".

"Хамнет" ни отвежда в Англия през 1580 г. и ни запознава с бедния преподавател по латински Уилям Шекспир (Пол Мескал), който се среща със свободолюбивата Агнес (Джеси Бъкли) – пленени един от друг, двамата започват бурна връзка, която води до брак и три деца.

Когато трагедия разтърсва дома им, техният неразрушим досега съюз е подложен на изпитание, а личните им преживявания и страдания вдъхват живот на пиесата, която ще отеква през вековете.

Трейлърът ни въвежда в деликатната и изпълнена с любов и скръб атмосфера на филма и представя неподправения стил на Клои Жао, която чрез малките жестове и погледи разкрива дълбочината на човешките отношения и чувства, както и скритото напрежение, породено от неописуемата трагедия.

Съчетавайки визуален разкош, психологическа дълбочина и емоционален заряд, "Хамнет" е разтърсващо кинематографично изживяване, което дълго остава в съзнанието и сърцето.

Режисьор на "Хамнет" е Клои Жао (Земя на номади), която е и сценарист, съвместно авторката на романа Маги О’Фарел.

Продуценти са Лиза Маршъл, Пипа Харис, Никола Гонда, Сам Мендес и Стивън Спилбърг. В ролите са Джеси Бъкли, Пол Мескал, Емили Уотсън, Джо Алуин, Дейвид Уилмот и др.

Държим сърцето си отворено с "Хамнет" в кината от 23 януари.

Вижте повече за "Хамнет" в следващото видео:

