Тимъти Шаламе уверено върви към първия "Оскар" в своята актьорска кариера за ролята си във „Върховният Марти“, карто срещу него се изправят истински кинолегенди - Леонардо ди Каприо за ролята си в "Битка след битка" и Джордж Клуни за участието си в „Джей Кели".

Снощи Тимъти Шаламе направи поредната заявка за най-престижната кинонаграда, след като триумфира в една от най-оспорваните категории на наградите „Златен глобус“, печелейки трофея за най-добър актьор в музикален филм или комедия за ролята си на професионален тенисист във „Върховният Марти“.

Шаламе победи Леонардо ди Каприо, Джордж Клуни и други големи имена.

„Тази категория е много силна. Уважавам всички вас“, обърна се Шаламе към колегите си в речта си.

Актьорът отбеляза, че през предишните години не е успял да спечели.

„Ще излъжа, ако не кажа, че тези моменти направиха този момент още по-сладък“, каза той.

Ди Каприо беше считан за силен претендент с главната си роля в черната комедия „Битка след битка“, филмът с най-много номинации за вечерта. Неговата колежка Теяна Тейлър спечели „Златен глобус“ за поддържаща женска роля в игрален филм.

Припомняме, че Тимъти Шаламе набра сериозни точки за "Оскар"-ите, спечелвайки приза за най-добър актьор за ролята си във "Върховният Марти" на раздадените в Санта Моника, Калифорния, награди "Изборът на критиците".

Шаламе отново надделя преди седмица над Леонардо ди Каприо, чиято черна комедия с елементи на екшън трилър "Битка след битка" получи отличията за най-добър филм, режисура и адаптиран сценарий на Пол Томас Андерсън.

Във филма, режисиран от Джош Сафди, френско-американският актьор Тимъти Шаламе играе ролята на шампион по тенис на маса от 50-те години, измъчван от амбициите си.





"Джош, ти създаде историята на един несъвършен човек с мечта, с когото всички можем да се идентифицираме", каза Шаламе. "Ти не поучаваше публиката кое е правилното и грешното. Мисля, че всички ние трябва да разказваме подобни истории, така че ти благодаря за тази мечта", добави актьорът.

Тридесетгодишният Тимъти Шаламе никога не е крил амбицията си да спечели няколко награди "Оскар". На този етап той е спряган за фаворит в категорията за главна мъжка роля на отличията на американската Киноакадемия.

С победата си наградите "Изборът на критиците" Шаламе може да напредне още в надпреварата за "Оскар"-ите, които ще бъдат раздадени за 98-ми път на 15 март 2026 г.

