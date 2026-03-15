Една от най‑обичаните и влиятелни фигури в българския спорт Илиана Раева, днес отбелязва своя личен празник.

Родена на 15 март 1963 г. в София, тя е не само изключителна състезателка по художествена гимнастика и многократен шампион, но и треньор, лидер и организатор, чийто принос към спорта е неизмерим. От години тя е председател на Българската федерация по художествена гимнастика, а заради заслугите си е и носител на Орден „Стара планина“ - най-високото отличие в наградната система на Република България.

Преди всичко - щастлива съпруга, майка и баба

„С благодарност, любов и вяра“ отбелязва празника си Илиана. Тя се включи в социалните мрежи, където откровено написа: „Днес на 63!“, подчертавайки топлите си чувства и признателност към всички, които са я подкрепяли през годините.

А множеството пожелания и положителни коментари, които събра за отрицателно време, са само поредното доказателство за уважението и обичта на хората към нея.

Но въпреки професионалните успехи, най-голямата ценност за Илиана остава семейството - съпругът ѝ, легендарният футболист Наско Сираков, играчът с най-много голове в историята на Левски, двете ѝ дъщери Славея и Виолета и трите внучки. Неведнъж Раева е подчертавала, че именно любовта към близките ѝ е нейната най‑голяма опора и мотивация в живота.

"Баба е титла и се гордея с това" - сподели преди време тя в "Шоуто на Николаос Цитиридис" пo bTV.

Трите наследнички на Илиана носят имената Илиана, Амили и Асияна. Бабата винаги открито показва обичта си към тях, подчертавайки голямото щастие, което ѝ дават.

В края на 2023 г. Илиана Раева и футболистът Наско Сираков отпразнувах 40 години брачен живот. „Красиви са тези наши 40 години, защото любовта ни издържа на многото житейски препятствия и се преобразяваше според случая на Сила, на Вяра, на Отдаденост, на Нежност, на всичко онова, от което всеки един от нас е имал нужда. Днес със сигурност знам, че Бог ни е събрал“, написа тогава бившата гимнастичка, подчертавайки любовта към мъжа до себе си.

До върховете на световната художествена гимнастика

Илиана Раева е част от прочутата генерация, известна в България като „златните момичета“ на художествената гимнастика - талантливи състезателки, които поставиха България на световната карта на този спорт през 70‑те и 80‑те години на миналия век.

Като гимнастичка тя постигна значителни успехи на европейски и световни първенства, включително медали от големи международни състезания.

От 2012 г. насам Илиана Раева е президент на Българската федерация по художествена гимнастика. Под нейно ръководство българските гимнастички продължават да бъдат сред водещите в света, като през последните години постигат впечатляващи резултати, включително десетки медали на международни турнири, бронз и злато от олимпийските игри – съответно през 2016 и 2020 г, както и сребърен медал от Боряна Калейн на Игрите през 2024 г.

