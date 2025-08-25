Стилияна Николова спечели сребърни медали на финала на Световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро - на обръч и лента. Най-прекрасният подарък, който очарователната спортистка можеше да си подари за рождения ден!

Тя изпълни отлично композицията си на обръч и получи оценка от 29.950 точки.

Финалът на лента и донесе оценка 29.800.

Голям дух е крехка фигура!

Стилияна е родена на 22 август, в Кайро. Там израства със семейството си. След покана на федерацията тя напуска Египет и близките си, и идва в България да се състезава за националния ни отбор.

Всички обичат Стили!

„Тя е много силна, много упорита, но понякога ни е много трудно, защото знаем, че тя е сама в България. Често има нужда от нашата подкрепа, когато й е трудно, когато не се е справила и в тези ситуации й даваме сили. Най-хубавите ни моменти са когато сме заедно и тя се прибере в Кайро“, разказват брат й Денис и сестрата й Паола в предаването "Търси се" преди време - виж повече във видеото.

Стили започва да тренира в ранна детска възраст в Египет, където майка й и сестра й работят като треньори по художествена гимнастика. „В началото тя всеки понеделник плачеше за майка си“, признава треньорката й.

„Още когато я видях за първи път, се възхитих колко е мъничка, а колко зряло играе“, казва Илияна Раева, председател на Българската федерация по художествена гимнастика.

Стилияна Николова е висока 141 см. София Рафаели, която взе златото на обръч, е висока 157 см. И двете медиите често сравняват по грациозност с порцеланови кукли.

Като абитуриентка Стили заменя спортното трико с рокля със сваляща се долна част, а стегнатият кок, с който обикновено излиза на подиума отстъпва място на свободно пуснати къдрици.

Снимка: facebook.com/Iliana Raeva

Рио де Жанейро е домакин на първото Световно първенство по художествена гимнастика от новия олимпийски цикъл. Събира над 300 гимнастички от рекордните 76 държави. А освен медали Стили има и нещо друго ценно - официалния талисман на първенството. Снимка със симпатичната котка тя сподели в сторито си.

Тази година това е THE SUÇUARANA - пъргавата котка, известна още като пума или планински лъв, която е символ на сила, елегантност и издръжливост. Разпространена почти в цяла Бразилия, тя символизира богатото биоразнообразие и природната красота на страната, точно като художествената гимнастика, която съчетава сила и грация в перфектна хармония. С бързи движения, свиреп поглед и впечатляващо присъствие, талисманът е олицетворение на всичко, което от първенството: зрелище, енергия и чисти емоции!

