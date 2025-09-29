Невероятният успех на мъжкия ни отбор по волейбол на Световното първенство във Филипините и спечелването на сребърния медал не остави никого безразличен. Включително и голяма част от популярните български личности – мнозина от тях не пропуснаха да изразят възхищението си от постижението на спортистите.

Емоционално послание отправи и президентът на Българската федерация по художествена гимнастика (БФХГ) - Илиана Раева. Тя честити на „прекрасните“ момчета за огромния, исторически, по думите ѝ, успех.

„Донесохте огромна радост, гордост и фантастични преживявания на всички българи в България и по света! И не само българи. Получих поздравления от Сърбия, Швеция и Италия! Как да не сме горди с тези талантливи, млади момчета, пред които е бъдещето!“, написа Илиана в профила си в Instagram.

И побърза да поздрави всички „замесени“ в случая – всички онези, които са взели участие по пътя до днешния велик момент. „България ви обича и е горда с вас“, допълни още тя.

Самата Раева нееднократно е носила радост на страната ни с личните си спортни постижения. И затова по-добре от всеки знае колко важно е подобни моменти да бъдат оценени истински.

Ето защо не пропуска да добави като послеслов: „P.s. Мили хора, радвайте се и не разваляйте магичния момент с “дълбокосмислени анализи” и противопоставяне, кой е най-заслужилия, кой е най-можещия и подобни абсурди. Само участвалите в процеса имат право да анализират! Никой друг! Само те знаят кой с какви заслуги е и кой, кой е и къде му е мястото в успеха! Такива успехи са пъзел, в който всеки в пъзела има своята съществена роля. Ние трябва просто да се радваме и да се гордеем с всички тях!“

Само преди година 62-годишната Раева започна своя четвърти мандат като президент на Българската федерация по художествена гимнастика. С което още веднъж показа, че не се отказва от спорта.

И ако съжалява за нещо, то това е, че до момента никой в семейството ѝ не наследява нехйната страст към гимнастиката. „Навремето дъщерите тренираха, но се отказаха. Внучката Илиана я записахме, но след три месеца се отказа и тя. Последните ми надежди са в двете по-малки внучки“ – сподели Раева преди време пред bTV.

Да си припомним част от емоционалните моменти и признания на Илиана Раева - във видеото:



