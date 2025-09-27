България ликува! Волейболният ни отбор се класира на финал на световното първенство по волейбол за мъже. Момчетата прегазиха Чехия с 3-1, а още утре излизат в битка за титлата срещу Италия или Полша.

Това е исторически момент за страната ни – 55 години по-късно, когато оставаме на крачка от златните медали.

А сега момчетата от отбора са на път да запишат имената си в историята на българския спорт.

Всеки отбор има своя капитан – без който не би могъл да продължава смело напред. Предводител на българския национален отбор е Алекс Грозданов, който заема поста едва от една година насам.

Защо точно Алекс Грозданов

Роден е в София на 28 март, 1998 г. От малък започва усилено да тренира – резултат от което е ръстът от 208 см, който го превръща в един от най-високите играчи в националния отбор, както и силният спортен дух.

Позицията му в отбора е център (middle blocker) - играч, чиято ключова задача е блок и атака от средата на терена.

През май, 2024 става новият капитан на националния отбор, след като селекционерът Джанлоренцо Бленджини обявява, че той ще наследи лентата от Цветан Соколов.

Преди това Алекс е част от клуба Bogdanka LUK Lublin в Полша, в който играе в сезон 2024/2025. Тогава именно клубът печели титлата на Полша (PlusLiga). Признат за „най-добър чужденец“.

Травмата, която не го отказа

Едно от най-големите предизвикателства за Алекс в професионален план е травмата, която получава в началото на 2024 г. - фрактура на кутрето на дясната ръка. Това го изключва от редица мачове.

Тогава Алекс сподели снимки в социалните мрежи, към които написа за преживяването си: „Още един проблем... и дълъг месец за възстановяване. Но най-накрая се завърнах! Благодаря на всички, които ме подкрепяха през този период!"

Малко след това Алекс приема капитанското звание – с голяма отговорност и изцяло отдаден на поста. Като капитан говори много за емоциите, за духа в отбора и важността на колективното представяне. И нееднократно е заявявал амбициите си да „завоюва нещо голямо с националния отбор“ – и това вече е факт.

Личен живот

За личният живот на Алекс не се знае много. Той не споделя информация в социалните мрежи – а ако го прави, набляга повече на професионалните си занимания и постижения.

И все пак, от профила му в Istagram, става ясно, че обича да пътешества и да опознава чужди градове и територии. Последните снимки, които споделя са от престоя си в Япония.

Любител е и на морските приключения и почивките сред природата – виждаме го да пътува с яхта или е сред тишината на боровите гори. Споделя и, че „вкусът на лятото е уникален“ – изпълнен с вкус на сладки плодове, мохито и добри приятели.

Подобно на повечето от нас, по време на пандемията от COVID-19, Алекс е бил принуден да остане затворен вкъщи. Но, както изглежда, е използвал времето пълноценно, отдавайки се на спокойни моменти и четене на книги - като "Какво казва тялото" на Джо Наваро и Марвин Карлинс.

А един от най-личните несъмнено е кадърът от абитуриентския бал от 2017 г. – чрез който младият Алекс се сбогува с приятелите си, с които е бил рамо до рамо цели пет години.

