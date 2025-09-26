В последния четвъртък на месеца отбелязваме Световния ден на морето. Денят е обявен с решение на 10-ата сесия на Международната морска организация в Лондон, Великобритания (7-17 ноември 1977 г.), информира отдел „Справочна“ на БТА.

Първоначално се е отбелязвал на 17 март, а от 1980 г. - в последния четвъртък на септември. Целта на инициативата е да се привлече вниманието на обществеността към проблемите, свързани със замърсяването на водните басейни, глобалното затопляне и незаконния риболов. Темата на деня за 2025 г. е : „Нашият океан, нашето задължение, нашата възможност“.

Хората и морето са неразривно свързани

Световният ден на морето цели да покаже колко е важно то за живота на хората. На този ден си напомняме за необходимостта от опазването на моретата, смята Мартин Томов, координатор на кампанията "Живо Черно море" в „Грийнпийс България“. Климатичните промени и замърсяването са сред проблемите пред състоянието на моретата, коментира той. Пластмасата продължава да е сериозен проблем, а акциите по събиране на отпадъци край бреговете не спират за „Грийнпийс“, каза Томов. И подчерта, че намаляването на еднократните продукти е наложително.

По думите му пред всяко море има различни предизвикателства и институциите следва да предприемат необходимите действия за подобряване на ситуацията. Като положителна стъпка той изтъкна международното споразумение на ООН за съхранение на биоразнообразието в океаните в зоните отвъд национална юрисдикция. Томов подчерта, че т.нар. Океанско споразумение се очаква да влезе в сила, след като 60 държави вече са го ратифицирали.

От „Грийнпийс България“ направиха филм, в който разказват за красотата на Черно море и опасностите пред водния басейн. Една от заплахите е еутрофикацията - естествен процес, който обаче е засилен от замърсяването с нитрати, отпадни води и др., заяви Томов. Траленето унищожава голяма част от морското дъно, каза също той. Трябва да се обърне внимание и на затоплянето – Черно море е с 2 градуса по-топло, отколкото е било през 90-те години, а това застрашава живота във водите му, обясни експертът.

Все по-често говорим по тези теми, институциите трудно вземат необходимите мерки, смята Томов. Според него морето не е във фокуса на гражданите и институциите, което не трябва да е така. Той призовава хората да наблюдават повече морето – както му се любуват по време на почивка, така и да сигнализират за нередности.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK