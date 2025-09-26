Звезда на сцената, но фен на спорта - Лили Иванова поздрави волейболните ни герои след епичната победа срещу отбора на САЩ!

България ликува, а спортната гордост на нацията беше в центъра на вниманието и на примата на българската естрада. Лили Иванова не скри емоцията си след невероятната победа на мъжкия национален отбор по волейбол, която ги изстреля директно на полуфиналите на Световното първенство.

"Поздравления за победата на българския Национален отбор по волейбол за мъже и класирането им на полуфинала на Световното първенство! Вие сте нашите шампиони! Здраве, щастие и много, много, много успехи!" – написа певицата в своя профил в социалните мрежи, събирайки хиляди харесвания и коментари от фенове, които споделят ентусиазма ѝ.

Волейболистите ни не само показаха дух, сила и стратегия на световно ниво, но и докоснаха сърцата на хората – включително и тези на най-големите звезди.

Александър и Симеон Николовс е превърнаха в главните герои на волейболната приказка. Те са синове на легендата на българския волейбол Владимир Николов и Мая Николова. България отива на полуфинал на световното първенство по волейбол след невероятен мач, който завърши с резултат 3:2.

Снимка: Reuters

Портрет на Лили Иванова се появи в столичен квартал от незнайна художничка - вижте във видеото.

