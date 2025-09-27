Алексaндър Николов - момче, мъж, български лъв, само един от националите, заради когото на 27 септември всички са пред екраните и гледат мача по волейбол България - Чехия. Една битка за историята и бъдещето!

Александър Николов и брат му Симеон безспорно са атракция в националния отбор по волейбол, най-вече заради силната братска връзка. До мрежата тя се показва като силна воля, концентрация, енергичен размах и синергия, която увлича и води до победа.

И двамата от малки мечтаят да играят заедно. Спортът е част от живота им. С родителите си Мая и Владо Николови дълги години живеят в чужбина, а волейболното игрище е тяхната детска площадка.

Снимка: Instagram

Алекс Николов - момчето, което вдъхновява

Александър Николов сменя 4 детски градини и 6 училища. Това споделя майка му в интервю за "Преди обед" преди време. Да си адаптивен и да посрещаш новото без страх определено възпитава силна воля. А за един спортист това е важно. За сина на Мая Николова - се оказва ключово.

Алекс говори 4 езика – английски, френски, италиански, български. Семейството 3 години живее във Франция, заради което Алекс има безупречен френски. „Говори го без акцент“ – уточнява баща му.

Заради страстта си към волейбола спира да се занимава дори с любимите си компютърни игри. Концентрацията в спорта е важна и за брат му Симеон. Когато е на тренировки и му предстои нещо важно, той дори не придружава семейството си за медийни изяви.

За какво мечтае Алекс и ще задмине ли баща си?

Да бъде в националния отбор на България и да играе в италианското волейболно първенство - това е една от големите мечти на Алекс.

Да задмине баща си в достигнатите успехи е напълно възможно. Вече го е задминал по ръст. Александър вече е по-висок от баща си.

"Владо оттук нататък – само на шкембе!" - шегува се баща му, защото точно така правят родителите, които се радват на всеки успех на детето си.

В успехите остава и едно майчино вълнение. Когато Алекс заминава да учи за САЩ, майка му има само едно притеснение - за здравето му. Не защото той има проблеми или няма да се справи с трудностите, а защото така правят майките - те винаги поставят грижата и емпатията за детето си на първо място.

В интервюто Мая Николова споделя, че е убедена, че и двамата им синове ще се справят лесно в чужбина, тъй като имат опит с живот на различни места извън България, а и двамата са отворени към света.

Снимка: Instagram

Успехи и развитие на братята Симеон и Александър Николови

Александър Николов тръгва по стъпките на баща си от ранна детска възраст. Започва да играе волейбол през 2010 г. в Бурса, където по това време се състезава баща му. Продължава висшето си образование в Съединените американски щати, където играе в колежанското първенство с отбора на своя университет – Long Beach State University Athletics. Става вицесветовен шампион с младежкия национален отбор на България до 19 години (2021). Има награда за най-добър посрещач на световното до 19 години (2021). През 2022 г. е обявен за спортист №7 на България.

Симеон Николов започва кариерата си в столичния клуб ВК Левски Волей, с който става шампион на България и носител на Суперкупата. През сезон 2024 – 2025 играе за университета „Лонг Бийч“ в САЩ, където постига индивидуални успехи и е отличен като „новобранец на седмицата“ в конференцията „Big West“.

