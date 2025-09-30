С гвардейци, венци и бели рози бяха посрещнати момчетата от българския национален отбор по волейбол на летище "Васил Левски". Като истински победители!

В България често посрещаме шампиони – олимпийски, световни или европейски, с бели рози, особено на летището. Традицията не е официално установена, но се е наложила в последните десетилетия. Бялата роза е символ на национална гордост. Тя се приема като неутрален, но тържествен жест. Като страна с традиции в отглеждането на рози (особено маслодайни), розата е и силен национален символ.

Български рози и венци

"Една българска роза" е любимата песен на капитана на отбора Алекс Грозданов. Бялата роза символизира почтеност, възхищение и уважение, което е подходящо при отбелязване на спортни постижения.

Дори като видите музикалния стил на тези момчета, ще видите колко много се различават от музикалните стилове, които слушат други наши професионални спортисти - коментира в студиото на "Тази сутрин" Златимир Йочев.

Любимата песен на Симеон Николов пък е "500 punds". Любимият му изпълнител - Lil Tecca. Танцът на Мони Николов, с който отпразнува вицешампионската титла, избухна в социалните мрежи.

Вицешампиони

Финалният мач между България и Италия донесе титлата на вицешампионите на българския национален отбор. С играта си момчетата обединиха цяла България. Както правят истинските шампиони. След 55 години по-късно България отново бе на финал на световното по волейбол!

Повече за капитана Алекс Грозданов

От малък той започва усилено да тренира – резултат от което е ръстът от 208 см, който го превръща в един от най-високите играчи в националния отбор, както и силният спортен дух. Позицията му в отбора е център (middle blocker) - играч, чиято ключова задача е блок и атака от средата на терена. През май, 2024 става новият капитан на националния отбор, след като селекционерът Джанлоренцо Бленджини обявява, че той ще наследи лентата от Цветан Соколов.

Повече за Симеон Николов

Започва кариерата си в столичния клуб ВК Левски Волей, с който става шампион на България и носител на Суперкупата. През сезон 2024 – 2025 играе за университета „Лонг Бийч“ в САЩ, където постига индивидуални успехи и е отличен като „новобранец на седмицата“ в конференцията „Big West“. Таланти освен волейбола - да играe League of legends. Идол във волейбола му е Антоан Бризард, френски профсионален волейболист. Попитан коя е храната, която го прави толкова висок, отговаря - млякото.

Каза ли Владо Николов "браво" на синовете си - гледайте във видеото.