55 години по-късно България отново е на финал на световното по волейбол! На 28 септември 2025 г., „лъвовете“ се изправиха за титлата срещу Италия в Пасай Сити.

Това е едва вторият финал в историята на страната ни на Мондиала. Първият беше през 1970 г., когато станахме вицешампиони след драматичен тайбрек.

Тайният символ върху българските екипи

Върху официалните екипи на националния отбор е вплетена канатица. Това е древен мотив от българската шевица, използван като знак на род, защита и хармония. В традицията канатицата се възприема като символ на:

Щастие

Дълголетие

Закрила

В съвременния спортен дизайн носи визуална идентичност и „психологически щит“, съобщава българската федерация по волейбол и нейният технически партньор. Този мотив напомня на играчите за корена им, сплотява ги като семейство и им дава уверена осанка на терена.

Снимка: Volleyball World

Финалният мач между България и Италия не донесе титла на българския Национален отбор, но донесе нещо по-ценно — усещането, че можем. С играта си момчетата върнаха България там, където й е мястото, и обединиха цяло поколение. Затова за българите те са истинските шампиони.

