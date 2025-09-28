България е на крилете на 20-годишни гиганти, които след 55 години отсъствие, поставят страната ни точно толкова високо, колкото всички имаме нужда в момента!

Той е само един от националите, заради когото на 28 септември всички са пред екраните и гледат мача по волейбол България - Италия. Една битка за историята и бъдещето!

55 години по-късно България отново е близо до световния връх в мъжкия волейбол.

Симеон Николов, или просто Мони

"Работи толкова усилено, че никога да не съжаляваш за нищо след това!" Това е най-добрият съвет, който Симеон Николов получава. Трудно е за международните коментатори и фенове да произнесат първото му име, затова за повечето от тях той е просто Мони.

Снимка: Volleyball World

За майка си - Мая Николова, той е синът с най-чаровната усмивка. За себе си - момчето, което започва да играе волейбол едва на 3 годинки. Вместо топка тогава използва балони. Признава, че най-големият му страх е от операции.

Най-големият страх и талантите му

В куиз за Beach TV споделя, че е нощна птица и винаги ще предпочита българската пред американската храна.

Любима песен - 500 punds

Любим изпълнител - Lil Tecca

Таланти освен волейбола - да играe League of legends.

Идол във волейбола - Антоан Бризард, френски профсионален волейболист

Попитан коя е храната, която го прави толкова висок, отговаря - млякото.

Симеон Николов започва кариерата си в столичния клуб ВК Левски Волей, с който става шампион на България и носител на Суперкупата. През сезон 2024 – 2025 играе за университета „Лонг Бийч“ в САЩ, където постига индивидуални успехи и е отличен като „новобранец на седмицата“ в конференцията „Big West“.

Александър Николов и брат му Симеон безспорно са атракция в националния отбор по волейбол, най-вече заради силната братска връзка. До мрежата тя се показва като силна воля, концентрация, енергичен размах и синергия, която увлича и води до победа.

И двамата от малки мечтаят да играят заедно. "Някога... някъде... ще ги бъде ЗАЕДНО" - си пожелава майка им Мая Николова през юли 2023 г. Две години по-късно желанието й се превръща в действиетелност, която кара цяла нация да бъде по-вдъхновена и повече заедно.



