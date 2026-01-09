На 9 декемеври Нина Добрев празнува своя 36-ти рожден ден! Канадската актриса с български корени е в полезрението на обществеността още от ранните си актьорски години, като спечели повече слава с „Дневниците на вампира“. Наред със звездния си статус, личният ѝ живот е привлякъл внимание, особено романтичните ѝ връзки. Ето кои мъже са късметлиите в сърцето на звездата.

Добрев е имала няколко нашумели романса през годините, от краткотрайни авантюри до дългосрочни взаимоотношения. Вижте всички по-долу.

Мъжете в живота на Нина Добрев

Роб Мейс

Актрисата потвърждава, че е излизала с актьора Роб Мейс, докато е била на прослушване за ролята си в сериала „Дневниците на вампира“.

„Имаше много драма около това [прослушване], защото по това време излизах с Роб Мейс, но те не знаеха това“, каза тя.

Снимка: Getty Images

Не е ясно кога са започнали да се виждат и кога точно са се разделили, но връзката им е продължила около 2009 г.

Иън Сомърхолдър

Добрев и колегата ѝ са започнали да се срещат през 2010 г., след като се запознават на снимачната площадка на „Дневниците на вампира“.

„Не исках да се срещам с някой от колегите си - целта ми в сериала беше да бъда професионалист“, каза тя в интервю за Seventeen през 2012 г. „Но понякога не можеш да спреш с кого имаш връзка и можеш да се бориш с нея само до определен момент - което аз правех наистина, наистина дълго време.“

Снимка: Getty Images

Двойката посети няколко светски събития заедно, включително наградите Teen Choice Awards, и дори беше забелязана да пазарува коледна елха по време на романса си. Те обаче се разделиха през 2013 г., съобщи източник по това време пред Us Weekly, че те „ще продължат да работят заедно и ще останат най-добри приятели, откъдето е и започнала връзката им“

Дерек Хъф

Актрисата се запознава с Хъф чрез сестра си Джулиан и двамата започват романса си през 2013 г. Но ухажването бързо приключва след шест седмици. Според Us Weekly, двамата не са могли да изградят връзка от разстояние.

Снимка: Getty Images

Лиъм Хемсуърт

През февруари 2014 г. се разразиха спекулации, когато Добрев и актьорът се разхождаха в Атланта. По това време те снимаха съответно „Дневниците на вампира“ и „Игрите на глада: Сойка-присмехулка“.

Снимка: Getty Images

Според E! те са били забелязани да се целуват бързо след разговор в местен бар. Никой от двамата обаче не потвърди слуховете и изглежда, че между тях така и не са се зародили сериозни взаимоотношения.

Остин Стоуел

До 2015 г. Добрев вече бе започнала връзка с актьора Остин Стоуел. През юли същата година те бяха на почивка в Сен Тропе, Франция, и бяха снимани хванати за ръце, да се целуват и и да карат джет. Около три месеца по-късно те дебютират на червения килим като двойка на премиерата на филма на Стоуел „Мостът на шпионите“.

Връзката им обаче се разпадна след седем месеца връзка. „Започна да става трудно с графиците и на двамата“, каза източник пред E! по това време. „Те остават в добри отношения.“

Снимка: Getty Images

Глен Пауъл

Двамата предизвикаха слухове за романс през януари 2017 г., след като прекараха време заедно на новогодишно парти в Тексас. През този месец Пауъл подкрепи Добрев на премиерата на филма ѝ „Tricotta: Return of Xander Cage“ в Лос Анджелис. Те също така се смесиха на афтърпарти след наградите „Златен глобус“ и пресъздадоха сцена от „Ла Ла Ленд“ на рождения ден на Добрев. По това време техни близки казаха пред Entertainment Tonight, че са просто приятели.

Дуото отново подхрани слуховете за връзка, след като сподели горещ момент от фотокабината на сватбата на Джулиан Хаф през лятото на същата година. Но през ноември източник каза пред E!, че са решили да забавят нещата. „Няма официална „раздяла“, но Нина и Глен си отделят време“, както споделя източникът. „Нина току-що приключи с един проект и е на път да започне друг, а графикът ѝ е огромна част от него. Не прекарват много време заедно от края на лятото.“

Снимка: Getty Images

Те не възобновиха отношенията си, но сякаш останаха приятелски настроени един към друг през следващите години. През 2022 г. Добрев дори присъства на лондонската премиера на филма на Пауъл „Топ Гън: Маверик“, заедно с тогавашния си приятел Шон Уайт.

Грант Мелън

През февруари 2019 г., Us Weeklyпотвърди, че те са били заедно, след като бяха забелязани да се целуват на множество партита за Супербол. Но актрисата запази връзката си със сценариста доста поверителна. „Въпреки че връзката им все още е тайна, Нина нарича Грант свое гадже сред близкия си кръг от приятели“, каза източник пред E!.

В последвалите месеци двойката се наслаждаваше на ваканции, мач на Лейкърс и събития като Седмицата на модата в Париж. Въпреки това, двамата се разделиха до ноември, според Us Weekly.

Шон Уайт

Най-дългата ѝ връзка до момента е с професионалния сноубордист Шон Уайт, когото тя среща на събитие на Тони Робинс през 2019 г. Те потвърждават връзката си в Instagram на 18 април 2020 г., след като Добрев публикува видеоклип, на който тя мие покупките си с Уайт.

Според доклад на Us Weekly, те са били под карантина заедно по време на пандемията, което се е оказало полезно. „Те са се сближили много по време на карантината, тъй като са успели да прекарват много време заедно“, е казал източник пред изданието през април 2021 г.

Снимка: instagram.com/nina/

През октомври 2024 г. Vogue съобщи , че Уайт ѝ е предложил брак с 5-каратов диамантен пръстен от Лорейн Шварц в ресторант Golden Swan в Ню Йорк. „Той каза всички правилни неща“, сподели Добрев пред списанието.

Но през септември 2025 г. People потвърди, че двойката е прекратила годежа си и се е разделила. „Това беше взаимно решение и не беше лесно, но беше взето с любов и дълбоко уважение един към друг“, каза източник пред изданието.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER