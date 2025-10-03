Нина Добрев е готова да започне отначало след раздялата. Красивата актриса показа на всички, че изглежда невероятно, въпреки скорошната си раздяла.

36-годишната актриса публикува в Instagram първата си снимка, откакто тя и Шон Уайт потвърдиха, че са прекратили годежа си на 11 септември. Каруселът включва няколко снимки на Добрев. Тя позира в зашеметяваща черна рокля по тялото, дълга до земята със златен акцент в горната част. Тя съчетава тоалета със златни аксесоари, обувки на висок ток в същия цвят и завършва финалната визия с телесен грим и естествен цвят.

Тя добави и очарователна снимка, на която позира с актрисата Ашли Парк , която носи кафява рокля дълга до земята, съчетана с кафяво колие. Феновете бързо заляха с коментари снимките на Добрев. Освен това те я приветстваха отново в Instagram в отговор на първата публикация след раздялата й.

Връзката на Нина Добрев и Шон Уайт

Добрев и Уайт се запознаха за първи път на семинар на Тони Робинс във Флорида. Започнаха да се срещат през 2019 г. Двамата бързо се събраха по време на пандемията от COVID-19 през 2020 г.

Двойката се сгоди през октомври 2024 г., което и двамата споделиха в социалните мрежи. В публикацията си за годежа Добрев сподели романтичната обстановка за предложението за брак с последователите си в Instagram и написа към сладкия момент „Почивай в мир, гадже , здравей, годениче“.

Защо Нина Добрев и Шон Уайт прекратиха годежа си?

В изявление пред списание People през септември, вътрешен човек каза пред изданието, че „Това беше взаимно решение и не беше лесно, но беше взето с любов и дълбоко уважение един към друг“.

Още преди официалното съобщение, феновете им забелязаха, че двамата не са публикували снимки един на друг в профилите си в Instagram от юли, когато двамата присъстваха заедно на сватба.

Как Нина Добрев избира в какви роли иска да играе - вижте във видеото тук:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK