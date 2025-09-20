Само седмица след раздялата на звездната двойка Нина Добрев и дългогодишния ѝ партньор Шон Уайт, актрисата с български корени се отдаде на ценно време със семейството и приятелите си. Впечатление направиха кадри от морско приключение с популярен актьор. Продължи ли напред Добрев след раздялата?

На 18 септември 36-годишната звезда от „Дневниците на вампира“ беше видяна да се наслаждава на почивка край водата заедно с близката си приятелка Кели Телър, чийто съпруг е актьорът Майлс Телър, пишат от People.

Снимки, споделени в Instagram профила на Кeли, показват двете да се разхождат в секси бански костюми, включително и с цели бански на няколко снимки, направени на лодка.

Добрев носеше черен костюм с изрязана част, показваща корема ѝ, а 32-годишната Кели носеше раиран тоалет, като двете съчетаваха тоалетите си със стилни шапки и слънчеви очила.

Актрисата с български корени също облече оскъден бански с флорални мотиви, а Кели се вижда да носи черешовочервен костюм с презрамки.

Поредицата от снимки, надписана с емоджита, включва и снимка на момичетата, облечени в ефирни рокли, а Майлс, Чейс Крофорд и Зак Ефрон позират зад тях.

Снимка: https://www.instagram.com

Кадрите се появиха в социалните мрежи, последвани от завръщането на Нина в Instagram, седмица след като новината, че тя и Уайт са прекратили годежа си след 5-годишна връзка. По това време множество източници споделиха информация за раздялата.

Източник, близък до двойката, каза, че „това беше взаимно решение и не беше лесно, но беше взето с любов и дълбоко уважение един към друг“, предават от People.

Един източник разкри също, че Добрев е искала да се омъжи и да създаде семейство, но Уайт не е бил на същото мнение. „Тя е съкрушена“, сподели източникът. „Имаше една причина: Тя искаше семейство и искаше да се омъжи - а той не го направи.“ Същият вътрешен човек разкри още, че Добрев е „подкрепяна от семейството“ и пътува извън страната.

Друг вътрешни източници на изданието оспориха твърденията, като казаха, че и двамата са имали сериозни планове за бъдещето.

Първите слухове за романтични отношения между вече бившата двойка започнаха през 2020 г. Двамата по-късно разкриха, че са започнали да се срещат в края на 2019 г.

Той падна на едно коляно и отправи предложение за брак на актрисата през октомври 2024 г. в ресторант в Ню Йорк. В дните преди раздялата им Добрев беше видяна без годежния си пръстен на премиерата на „Eternity“ на Международния филмов фестивал в Торонто.

Повече български актьори в световното кино - вижте в следващото видео.

