Нина Добрев и Шон Уайт се разделиха след 5 години заедно като двойка. Актрисата с български корени и олимпийският шампион по сноуборд са прекратили своя годеж, потвърждават източници пред списание People.

„Това беше взаимно решение, взето с любов и дълбоко уважение един към друг,“ разкрива близък до двойката.

36-годишната Нина и 39-годишният Шон бяха забелязани последно заедно на 31 август тази година, докато се разхождат хванати за ръце в Лос Анджелис.

На 7 септември Добрев се появи на червения килим на кинофестивала в Торонто без впечатляващия си 5-каратов годежен пръстен.

Снимка: Getty Images/Instagram

Актрисата също така премахна от най-горна позиция публикацията в своя Инстаграм профил, с която обяви годежа си със спортиста, която стоеше там от съобщаването на новината през октомври 2024 година.

Как започва любовната им история

Шон и Нина се срещат за първи път през 2012 г., но стават двойка чак през 2019 г., когато участват като говорители на събитие във Флорида.

Скоро след това връзката им се развива бързо – те заживяват заедно в началото на пандемията от COVID-19. През май 2020 г. Шон публикува първите им общи снимки в социалните мрежи, където Нина му подстригваше косата по време на карантината.

„През този период Нина беше невероятна опора за мен. Истински спасител,“ сподели тогава спортистът.

Снимка: Getty Images/Instagram

По време на връзката си олимпийският шампион и актрисата често се появяваха заедно на червения килим и споделяха голяма част живота си в социалните мрежи – от пътувания до фестивали и каране на сноуборд. През 2022 година Добрев подкрепи половинката си по време на неговото пето и последно участие на зимните олимпийски игри в Пекин.

Предложението

През октомври 2024 г. Шон организира романтично предложение в ресторант The Golden Swan в Ню Йорк, след като заблуди Нина, че отиват на модно събитие, организирано от Ана Уинтур.

„Тя каза ДА,“ написа тогава Уайт в Инстаграм, а Нина добави шеговито: „RIP boyfriend, hello fiancé.“

Снимка: Getty Images/Instagram

Вижте във видеото появата на Нина Добрев на червения килим в Кан:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK