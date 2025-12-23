Потапянето в добра книга не е просто приятно занимание, а доказан начин за успокояване на нервната система. Според специалисти по невронаука и психично здраве четенето може да помогне за регулиране на свръхактивната нервна система, като подпомага преминаването на тялото в състояние на покой и възстановяване, обясняват експерти.

Четенето като естествен антидот на стреса

В съвременния свят много хора живеят в постоянно състояние на напрежение, известно като „борба или бягство“. Това е реакция на симпатиковата нервна система, която се активира при стрес. Четенето действа като естествен противовес, защото насочва вниманието към една спокойна, фокусирана дейност.

Когато четем:

Вниманието се отклонява от тревожни мисли и външни дразнители като известия и екрани.

Дишането и пулсът се забавят.

Нивата на кортизол, хормонът на стреса, могат да се понижат.

Всичко това подпомага активирането на парасимпатиковата нервна система, която отговаря за възстановяването и релаксацията.

Как реагира мозъкът при четене

Четенето е сложен когнитивен процес. То включва.

Зрителната система, която разпознава букви и думи.

Езиковите центрове, които придават смисъл.

Паметта и вниманието, които свързват текста с вече натрупан опит и знания.

Снимка: iStock

Интересното е, че четенето е сравнително ново умение в еволюционен план. Мозъкът не е „създаден“ специално за него, но използва и пренастройва вече съществуващи нервни мрежи. Тази координирана мозъчна активност създава усещане за фокус и стабилност, което има успокояващ ефект.

Ползи за концентрацията и психичното здраве

Редовното четене не само намалява напрежението, но и:

Подобрява концентрацията и способността за продължително внимание.

Стимулира паметта и когнитивната гъвкавост.

Подпомага невропластичността – способността на мозъка да се адаптира и развива.

Затова четенето често се препоръчва като част от здравословни навици за поддържане на психичното равновесие.

Снимка: iStock

Как да използваме четенето за успокояване на нервната система

Експертите съветват:

Да се чете редовно, дори за кратко време.

Да се избират книги, които носят удоволствие, а не напрежение.

Да се създаде навик за четене преди сън или в моменти на почивка.

Да се замени скролването в телефона с няколко страници от книга.

Важно е четенето да бъде възприемано като лично време за спокойствие, а не като задължение.

