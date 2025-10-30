"Колкото повече - толкова повече!" Казало го е едно мече, което обожава да яде мед. Цял свят го нарича Мечо Пух и с наслада му брои гърненцата. Принципът важи и за всички благотворителни кампании, които имат нужда от своите хора с много в сърцето. Фондация „Запази Доброто“ търси четящите хора, които могат и искат да подарят книги на деца в нужда за Деня на будителите.

Деца имат нужда от книги

Миглена Трендафилова е един от доброволците във фондация "Запази Доброто". Вече почти 10 г. те се стремят да помагат на деца и възрастни в неравностойно положение, като най-често подкрепят общности в Северозападна България. По случай Деня на народните будители започват инициатива – искат да запознаят децата и младежите с български автори, да събудят любовта към четенето и да вдъхновят бъдещи млади творци.

Към момента фондацията работи с деца от домове предимно в Плевен, Роман и Мездра. Представете си дете, което има специални потребности - затруднено движение, влошено здраве, липсващи родители. А сега си представете същото това дете - него мама никога не го е приспивала с приказка! Онзи вълшебен свят на книгите, в който можем да избягаме, да бъдем принцеси, спасители, да пътуваме през девет планини в десета и да бъдем рицари, за него е непознат и далечен. Нови книги или добре запазени стари могат да бъдат вратата към по-добър живот на тези деца.

От фондацията събират книги на български автори, подходящи за деца и младежи на възраст от 4 до 18 години. В Деня на будителите освен подаръци книги, при децата ще гостуват и автори, които ще им почетат и ще си поговорят с тях.

За да стигне идеята до повече хора, Меги записва клип с пояснения, който разпространява в социалните мрежи. След първата вълна на кампанията, фондацията получава едва 3 пратки с книги. А тя е в безизходица!

Добротата не стои мирно – тя танцува!

"Отчаях се! Исках да стигнем до повече хора!" Затова коренно променя стратегията си, вярвайки че целта оправдава средствата. Решава да направи нещо неочаквано!

Качва видео, в което танцува кючек, облечена с блуза на райета и зелена пола. Казват, че зеленото е цветът на надеждата.

"Не знам по какъв друг начин да привлека вниманието....Опитах с какво ли не и вече не знаех какво да измисля...Съжалявам, че използвам този начин, но... За тези от вас, които не ме познават - казвам се Миглена Трендафилова и съм част от Фондация „Запази Доброто“.

Отчаянието прави Меги креативна. Защото когато искаш да постигнеш нещо различно, трябва да направиш нещо, което не си правил до този момент. "Само не слагай заглавие "кючек с кауза!" - ме моли тя, докато си говорим за инициативата, децата и фондацията. Обещавам, че няма.

Видеото с танцуващата Меги е гледано от над 1500 души и е споделено от много хора в социалните мрежи. Ритъмът тук не е просто забавление. Той помага на едно добро дело да стигне по-далеч.

Коментарите не закъсняват - струва ли си?

Скоро Меги получава подкрепа от много и различни хора. Не закъсняват обаче и негативните коментари за начина, по който иска да привлече вниманието. Някои от тях наричат танца й "идиотски похват", а начина да привлече вниманието - "просташки".

За тях Меги също има креативен отговор. Убедена е, че ако човек има време да напише коментар, значи има време и да прати книги за децата.

И все пак - най-важни остават децата!

В една от инициативите на фондация "Запази Доброто" организират специален и голям празник за Деня на детето. Празненството е в парк Кайлъка в Плевен, където събират деца от домове в Мездра, Роман и Плевен.

"Когато отидохме на поляната, беше мрачно. В мига, в който децата дойдоха, стана слънчево и светло! Аз вярвам в такива неща - за мен това е чудо!"

За някои от децата това е първото голямо отбелязване на този ден. Дотогава те просто не са празнували Деня на детето. А там, на поляната в парк Кайлъка, денят е изпълнен с игри, изненади, подаръци и много вълнение.

Снимка: фондация Запази доброто

"Не мога да опиша тези емоции! В такива моменти те забравят, че са в дом и имат проблеми. Всичко е много чисто. А децата стават целите усмивки!"

Във фондация "Запази Доброто" работят около 20 души, които искат да направят промяна. Идеалисти са и вярват! Реалистите пък знаят, че истинската кауза е да разширяват кръга от хора, които ще направят въздействието от промяната по-голямо.







Ако желаете да се включите в инициативата на Деня на будителите на фондация "Запази Доброто", може да изпратите книгите на адрес: