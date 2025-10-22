Австралийските пожарникари се завръщат с техния емблематичен календар за 2026 година. Все още не е ясно дали ще гасят пожари или ще разпалват такива, но секси спасителите за поредна година се включват във фотосесии голи до кръста и прегърнали сладки, малки животинки, подкрепяйки благородни каузи.

Тази година календарът излиза в пет варианта:

с кучета

с котки

с коне

смесени животни

портрети на пожарникарите без животни

Всяко издание включва и кадри от снимачната площадка на фотосесиите, които показват неподправени моменти с истинските герои.

Приходите от продажбите подпомагат благотворителни каузи като защита на животните, детски болници, психично здраве на първите реагиращи и възстановяване след бедствия в Австралия и по света.

Снимка: Инстаграм

Къде отиват средствата

Натрупаните до момента средства вече са подкрепили пострадали от ураганите Хелийн и Милтън в САЩ (2024 г.). През 2025 г. календарът помогна на животни, разселени от пожарите в Калифорния — кауза, която е лично близка до мнозина от участващите пожарникари.

Подкрепа и при наводненията в Тексас

През юли календарът дари средства и след тежките наводнения в Тексас — за възстановяване на домове, психологическа подкрепа и възвръщане на общностния дух.

Пожарникарят Линкълн Декър, едно от лицата на календара, споделя личната си мотивация: сестра му живее близо до засегнатите райони и за него е чест да помага.

Календарът вече е наличен по магазините в Австралия, на официалния сайт и в Amazon. Цената му е 14,90 евро.

Снимка: Инстаграм

Кога е създадена инициативата

Календарът на австралийските пожарникари е създаден през 1993 г. в подкрепа на фондация към детската болница, която осигурява средства за изследвания на изгарянията при децата.



За над 3о години инициативата е събрала над 3,5 милиона долара, които са били дарени за различни каузи, сред които такива, подпомагащи приюти за животни и благотворителни организации за изследване на рака.

Вижте във видеото австралийските пожарникари по време на фотосесиите:

