В България посрещането на Нова година е един от най-обичаните празници, съчетаващ веселие, семейна топлина и дълбоко вкоренени традиции. Това е моментът, в който хората се събират с близките си, правят равносметка на изминалата година и отправят надежди за здраве, късмет и благополучие през предстоящата.
Вечерта на 31 декември обикновено започва около богато подредената празнична трапеза – изпълнена с важна символика. Вярва се, че каквато е масата в новогодишната нощ, такава ще бъде и цялата година – затова тя трябва да е пълна и изобилна.
Ето списък с ястията, които традиционно присъстват на новогодишната трапеза в България – и това, което символизират.
Основни ястия
Свинско месо, често печено със зеле - символ на напредък и благополучие
Капама - изобилие и семейно единство
Тестени и хлебни изделия
Баница с късмети – най-важният елемент на трапезата, който носи предсказания за новата година
Погача – благоденствие и късмет
Тиквеник – сладост и радост през годината
Постни ястия
Пълнени сушени чушки с боб или ориз – плодородие
Сарми – здраве и дълголетие
Трапезата изобилства и с мезета и колбаси, салати и разядки, туршии, десерти и сладки баници. И, разбира се, напитки – традиционно червено вино за здраве и домашна ракия за добър старт на новата година. А малко преди полунощ всички посрещат Новата година с шампанско в ръка и с пожелания за по-добри дни.
Автентична рецепта за родопска капама
Ястието се отличава с по-малко видове месо и минимално количество подправки. Акцентът е върху естествения вкус и бавното готвене. Сервира се с домашен хляб, кисело мляко и чаша червено вино или ракия.
Необходими продукти
- 600 г свинско месо - плешка или бут
- 300 г телешко месо- по желание, може и само свинско
- 1 средна кисела зелка
- 2 глави кромид лук
- 1 ч.л. червен пипер
- ½ ч.л. черен пипер
- 1 ч.л. чубрица
- 1 дафинов лист
- ½ ч.ч. вода или зелев сок
Начин на приготвяне
Зелето се нарязва на ситно. В Родопите ястието не се прави много солено, затова при нужда зелето предварително се измива леко.
В глинен гювеч или дълбок съд се нареждат пластове: зеле, нарязано на едри парчета месо, лук, подправки. Повтаря се до изчерпване на продуктите, като най-отгоре се завършва със зеле.
Добавя се дафиновият лист и се залива с водата или зелевия сок.
Съдът се похлупва плътно и се пече се на слаба фурна (150°C) около 3,5–4 часа.
След изваждане се оставя да „почине“ поне 20–30 минути преди сервиране.
Каква е празничната атмосфера в Назарет и как се подготвят хората там да посрещнат Нова година - вижте видеото:
Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK
Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM
Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK