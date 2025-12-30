В България посрещането на Нова година е един от най-обичаните празници, съчетаващ веселие, семейна топлина и дълбоко вкоренени традиции. Това е моментът, в който хората се събират с близките си, правят равносметка на изминалата година и отправят надежди за здраве, късмет и благополучие през предстоящата.

Вечерта на 31 декември обикновено започва около богато подредената празнична трапеза – изпълнена с важна символика. Вярва се, че каквато е масата в новогодишната нощ, такава ще бъде и цялата година – затова тя трябва да е пълна и изобилна.

Ето списък с ястията, които традиционно присъстват на новогодишната трапеза в България – и това, което символизират.

Основни ястия

Свинско месо, често печено със зеле - символ на напредък и благополучие

Капама - изобилие и семейно единство

Тестени и хлебни изделия

Баница с късмети – най-важният елемент на трапезата, който носи предсказания за новата година

Погача – благоденствие и късмет

Тиквеник – сладост и радост през годината

Постни ястия

Пълнени сушени чушки с боб или ориз – плодородие

Сарми – здраве и дълголетие

Трапезата изобилства и с мезета и колбаси, салати и разядки, туршии, десерти и сладки баници. И, разбира се, напитки – традиционно червено вино за здраве и домашна ракия за добър старт на новата година. А малко преди полунощ всички посрещат Новата година с шампанско в ръка и с пожелания за по-добри дни.

Снимка: iStock

Автентична рецепта за родопска капама

Ястието се отличава с по-малко видове месо и минимално количество подправки. Акцентът е върху естествения вкус и бавното готвене. Сервира се с домашен хляб, кисело мляко и чаша червено вино или ракия.

Необходими продукти

600 г свинско месо - плешка или бут

300 г телешко месо- по желание, може и само свинско

1 средна кисела зелка

2 глави кромид лук

1 ч.л. червен пипер

½ ч.л. черен пипер

1 ч.л. чубрица

1 дафинов лист

½ ч.ч. вода или зелев сок

Начин на приготвяне

Зелето се нарязва на ситно. В Родопите ястието не се прави много солено, затова при нужда зелето предварително се измива леко.

В глинен гювеч или дълбок съд се нареждат пластове: зеле, нарязано на едри парчета месо, лук, подправки. Повтаря се до изчерпване на продуктите, като най-отгоре се завършва със зеле.

Добавя се дафиновият лист и се залива с водата или зелевия сок.

Съдът се похлупва плътно и се пече се на слаба фурна (150°C) около 3,5–4 часа.

След изваждане се оставя да „почине“ поне 20–30 минути преди сервиране.

Каква е празничната атмосфера в Назарет и как се подготвят хората там да посрещнат Нова година - вижте видеото:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK