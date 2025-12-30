Последният ден от годината, 31 декември, е натоварен със символи, суеверия и ритуали, предавани от поколение на поколение.

Нова година не е само празненства и фойерверки, но и поредица от традиции и обичаи, предназначени да донесат късмет, здраве и изобилие през идващата година. Въпреки че много от тях са изгубени в градската среда, в селата и традиционните общности тези ритуали все още се спазват.

Снимка: bTV Media Group

Ритуали и вярвания за 31 декември

Според народните вярвания начинът, по който завърши годината, влияе на това как ще започне следващата. Затова 31 декември е ден на пречистване, помирение и символични приготовления за ново начало.

Почистване и подготовка на къщата преди полунощ

Един от най-разпространените ритуали е, че в последния ден от годината трябва да се направи почистване в дома. Става дума не само за физически ред, но и за прочистване от лоша енергии. Казва се, че прахът, безпорядъкът и счупените предмети привличат лош късмет през следващата година. Затова е добре да се освободите от тях преди да влезете в новата година.

Счупено и боклук

На този ден според различни традиции не се изхвърля боклука, след като се стъмни, за да не "изхвърлите" късмета от къщата.

Пари

Сложете пари в джоба или портфейла си преди края на годината. Жестът символизира просперитет и идеята, че новата година не трябва да се посреща с празни джобове.

Традиции за последния ден от годината

В последния ден от годината традицията призовава хората да се помирят с тези, с които са имали конфликти и да оставят споровете и несъгласията в миналото.

и да оставят споровете и несъгласията в миналото. Не се препоръчва да плачете, спорите или да заемате пари , защото тези жестове могат да доведат до година, изпълнена с загуби и напрежение.

, защото тези жестове могат да доведат до година, изпълнена с загуби и напрежение. Добре е да се направи списък с желания или обещания точно преди полунощ. Дори и да изглежда като модерен жест, идеята има стари корени: изразяването на намерения за следващата година се е смятало за форма на "призоваване" на късмета.

Какво да ядете и какво да избягвате на Нова година

Новогодишната трапеза има изключително важна роля. Казва се, че е добре да се яде риба, за да се "изплъзнат" лесно трудностите през следващата година.

Птиците - патица или пиле, се избягват в някои райони, защото "късметът може да излети".

Сладките десерти се свързват със "сладка" година, без големи тревоги. В някои региони се запазва обичаят, характерен за Бъдни вечер - да се опитват всички ястия, за да има разнообразие и удовлетворение през следващата година.

Баницата с късмети е част от българските народни обичаи и е свързана с много стари вярвания за късмет, плодородие и бъдещето. Още от езическите времена хората са вярвали, че в преходни моменти – като Нова година – може да се „надникне“ в бъдещето. Затова са използвали храна, в която да се скрият знаци за съдбата.

Снимка: iStock



Обичаи и суеверия, свързани с полунощ

Моментът на преминаване в новата година се счита за магичен. Известен обичай е да се вдига шум – чрез фойерверки, звънки наздравици и др. В миналото това се е правило, за да се прогонват злите духове.

Според някои традиции е добре да се носи нещо червено на Нова година – цвят, свързан с късмет и жизненост.

Първата мисъл след полунощ трябва да е положителна, защото ще повлияе на настроението през цялата година.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK