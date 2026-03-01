Певицата DARA представя България тази година на песенния конкурс "Евровизия" 2026 във Виена през месец май. След конкурсната програма у нас, която се проведе в три кръга, вече официално е избрана песента, с която талантливата певица ще участва, а именно "Bangaranga".

След емоционалните възходи и падения, през които премина - DARA разкрива подробности за парчето. До избора на песента се стигна след гласуване от жури и зрителски вот. Журито и зрителите имаха възможност да избират между три песни - This is me, Curse и Bangaranga.

В интервю, дръзката певица DARA признава, че усеща точно песента Bangaranga много близо до сърцето си и е специална за нея. Определя я като свой фаворит и "силна музика" с дълбоко балканско послание. На сцената във Виена, певицата обещава, че ще представи България по най-добрия начин!

"Дали чрез пеене на сцената, дали чрез разговори и запознанства. Винаги съм смятала, че мога да съм добър дипломат и човек, който да прави мостове между народите. И това е моята мечта", категорична е певицата.

DARA преживя палитра от бурни емоции в последните дни. След редица дебати, напрежение и внимателното гласуване, прожекторите вече се обръщат към европейската сцена – решаващото място, което тепърва ще бъде изпълнено с безкрайно силни емоции и вълнение. Докато първите две изпълнения на песните This is me и Curse демонстрираха гласовите качества и музикалните предпочитания, третата песен разкри истинския артистичен характер и цялата му многопластовост. А в "Евровизия" характерът и посланието също са от изключително значение. Сега остава само да видим как това ще се отрази на сцената във Виена.

Изборът на песен беше излъчен на живо по Българската национална телевизия. DARA беше избрана в края на януари да представи България на конкурса за песен в конкуренция с "Керана и Космонавтите", Михаела Маринова, "Молец", Роксана, Innerglow, MONA и Прея. Тя ще излезе на сцената на втория полуфинал на 14 май във Виена, а големият финал на "Евровизия" 2026 е насрочен за 16 май.

