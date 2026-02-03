Обичаната българска естрадна певица Кичка Бодурова също се включи с подкрепа към колежката си DARA, след като победата на колежката й DARA в националната селекция за "Евровизия" 2026 отприщи разгорещен дебат в социалните мрежи.

"Успях да гледам няколко клипа от концерта за Евровизия. Даже и гласувах - Михаела бе моя фаворит! Но DARA, която спечели е също прекрасна. Тя се чувства по-комфортно на сцената, което е много важно за този фестивал. Мона - уникална, но и трябва още време да овладее сцената. Роксана - страхотен глас, богат на обертонове - невероятна (само да не пее на английски… засега).

Ако Евровизия бе за изпълнител - това беше Михаела (за мен). Но това е фестивал за песен!

Тъмната коса толкова много ти отива, момиче ! Остави “гривата” да е свободна, както последно направи! От сцената трябва да лъха свобода - на гласа, на тялото, на косата, на духа.

За всички участници - едно голямо БРАВО! Страхотна е новата смяна, прекрасни гласове - много се радвам!

И… оставете Дара на мира! Прекрасна си, Дара - дано имаш късмет с песента! И… по пътя си гледай само напред! Не се навеждай да чуеш шума на тревата! Колкото повече растеш, толкова повече трябва да имаш сили да преглъщаш горчилки! Амбицирай се и докажи, че победата ти е заслужена! Успех, Българийо!

DARA разкри по време на гостуването си в "Тази сутрин" по bTV как се чувства, след всичко случило се по време на националната селекция за "Евровизия" 2026: "Истината е, че съм смазана и огорчена!".

В официално обръщение, което DARA сподели в социалните мрежи, певицата заяви, че омразата не просто я е разтърсила, но я е разтревожила. Психичното здраве обаче остава за нея най-важното нещо. Певицата сподели, че в продължение на 10 години е работила върху своята устойчивост.

DARA сподели, че е взела категоричното решение да продължи и да представи България на конкурса във Виена. Като повод за решението си посочва множеството съобщения за подкрепа и обич, които е получила от фенове и приятели.

