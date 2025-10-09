Кичка Бодурова отдавна живее извън пределите на България. Но сякаш нещо постоянно я тегли към родната страна. Затова често певицата грабва куфарите и от Лос Анджелис, където се е установила, пристига у нас – за пореден концерт, участие и среща с любимите фенове.

Днес Кичка отново е тук, а мечтата ѝ е една – да осъществи своя „прощален концерт“ в София, при това навръх рождения си ден, 29 ноември, когато навършва 70 години. Събитие от подобно естество изисква и подобаваща сцена и съвсем логично, изпълнителката се спира на зала 1 на НДК.

Но остава дълбоко разочарована, когато получава отказ.

„Тъжно ми е, много ми е тъжно…, защото не очаквах представител на институция като НДК да се отнесе толкова неуважително. Исках това да бъде моя последен концерт на тази сцена, за моя сериозен житейски юбилей“, пише певицата в социалните мрежи.

И бърза да добави, че разочарованието ѝ не идва от факта, че е „човек с претенции . „Тези , които ме познават добре, знаят колко здраво стъпвам на земята. И около мен няма звезден прах. Но живота ме научи да се боря за правата си.“

От обясненията на Кичка Бодурова, става ясно, че още преди година тя е изявила желание да запази датата 29 ноември, 2025 г. Но е получила отказ, а обяснението е, че залата е ангажирана за кинопрожекции и е „абсолютно невъзможно“. Но, неочаквано, преди ден разбира, че всъщност на датата ще се проведе друг концерт.

Все пак, певицата не се отчайва и завършва закачливо: „Сега ще трябва да пея още 10 години до другия юбилей! О отсега запазвам датата 29.11.2035! Уплаших хейтерите, нали, но вие знаете, че обичам да се шегувам.“

Въпреки разочарованията Кичка Бодурова не пропуска и поводи за заабвления. Тази вечер тя влиза в шоуто „Аз обичам България“ за един нов, изпълнен смного настроение и забавления епизод.

Какво е споделяла Кичка Бодурова пред камерите на bTV - във видеото:

