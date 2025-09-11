Новият телевизионен сезон на Btv ще бъде по-вълнуващ от всякога! Предаването „Аз обичам България“ се завръща на екрана с нов сезон още тази вечер. Водещата Алекс Сърчаджиева гостува в студиото на „Тази сутрин“, където разказа повече за новостите, които зрителите могат да очакват.

Новият сезон приветства много нови и интересни промени в правилата на игрите, както и познати лица, а именно новите капитани – Стоян Дойчев и Филип Буков.

Освен колеги актьори, познати от съвместната им работа в сериала „Татковци“, те са и близки приятели. След мащабните им турнета заедно, те приемат нови роли на телевизионния екран.

„Филип и Стоян се справиха повече от прекрасно! Те внасят една уникална енергия в предаването. Очаква ни много смях, много, ама много интересни обрати! Имаме нови игри, нови правила“, сподели Александра Сърчаджиева в ефира на bTV.

Новите капитани също разказаха повече за емоциите около новите си отговорности:

„Той играе ролята на красивия и не толкова умен, но всъщност той ще изненада публиката със знанията си. Беше доста трудно в много от предаванията да го победя“, каза Дойчев за Буков пред Елеонора Дъбова.

Не пропускайте старта на новия сезон на „Аз обичам България“ тази вечер в 20:00 ч по bTV.

Цялото интервю – вижте в следващото видео.

