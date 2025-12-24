Една легенда, разказвана от хилядолетия, поема към най-голямото си екранно пътешествие. "Одисея" – новият мащабен филмов проект на Кристофър Нолан – връща зрителите към корените на епичното кино, превръщайки безсмъртния разказ на Омир в зрелищно, дълбоко човешко преживяване, създадено специално за големия екран.

Филмът проследява легендарното пътешествие на Одисей – герой, който поема по дългия и изпълнен с изпитания път към дома си след края на Троянската война. Това е история за изпитанията на човешкия дух, за цената на избора и за дългия път към онова, което наричаме „дом“.

Първият официален трейлър на "Одисея" отваря вратите към едно епично пътешествие, в което митът оживява с невиждана досега сила. Кадрите разкриват напрежението на дългия път, сблъсъците с опасности и трудни избори, поставяйки в центъра силата на волята, инстинкта за оцеляване и цената на завръщането.

Режисьор и сценарист е Кристофър Нолан, а в ролята на Одисей ще видим Мат Деймън. В звездния актьорски състав са още Том Холанд, Зендея, Ан Хатауей, Робърт Патинсън, Лупита Нионг‘о и Чарлийз Терон.

Заснет с IMAX филмови камери и фокус върху реални локации и практически ефекти, "Одисея" обещава безкомпромисно визуално преживяване, което разкрива мащаба и детайла на историята по начин, възможен единствено в киното.

Пътешествието започва с "Одисея" – 17 юли в кината и IMAX.

Вижте повече за филма в следващото видео:

