Тази година, след по-малко от месец, DARA ще сбъдне една от най-големите си мечти – тя ще стъпи на сцената на „Евровизия“, за да представи България. Песента, която тя ще изпълни на престижния песенен конкурс е "Bangaranga".

А сега песента вече има и официален видеоклип!

Официално клипът бе представен в стрийминг и онлайн платформите преди броени часове - и за кратко време събра стотици хиляди гледания, лайкове и коментари.

До избора на „Bangaranga“ се стигна след гласуване от жури и зрителски вот. Самата DARA признава, че тази песен е изключително специална за нея и я усеща „много близо до сърцето си“. Определя я като "силна музика с дълбоко балканско послание".

Снимка: Instagram.com/darnadude/

Изборът на песен бе излъчен на живо по Българската национална телевизия. DARA беше избрана да представи страната ни в конкуренция с "Керана и Космонавтите", Михаела Маринова, "Молец", Роксана, Innerglow, MONA и Прея.

Певицата ще излезе на сцената на втория полуфинал на 14 май във Виена, а големият финал на "Евровизия" 2026 е насрочен за 16 май.

