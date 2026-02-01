След напрегната надпревара и поредица от силни музикални изпълнения, певицата Дарина Йотова, който всички познаваме като DARA беше избрана да представлява България на „Евровизия 2026“ в австрийската столица Виена. Тя спечели финала на националната селекция с най-висок общ резултат, а емоциите й след победата заляха социалните мрежи.

„Животът е лудост!“, споделя развълнуваната певица в своя Instagram профил,. Тя не пропусна да благодари на всички за огромната подкрепа. С поглед към голямата сцена във Виена, тя беше категорична: „Време е за работа!“.

Песента, която донесе триумф

DARA зае първото място, след като буквално взриви сцената с песента си „Thunder“. Парчето се превърна в безспорен фаворит както на журито, така и на публиката.

Големият финал за Евровизия 2026

В решителната вечер на националната селекция финалистите се изправиха един срещу друг с нови песни от своите репертоари, целящи да покажат артистичния им потенциал и готовност за международната сцена. Победителят беше определен чрез комбиниран вот, в който равна тежест имаха оценките на професионално жури от музикални експерти и онлайн гласуването на зрителите. Този механизъм гарантира балансирано решение, превръщайки избора на DARA в резултат от широко обществено и професионално одобрение.

Снимка: instagram.com

Конкуренцията за „Евровизия 2026“ бе изключително силна, като до финалния етап на селекцията достигнаха:

DARA

Innerglow

Керана и Космонавтите

Михаела Маринова

Молец

MONA

Прея

Роксана

Как бе избран българският представител за Евровизия 2026?

Припомняме, че за участието ни на Евровизия 2026 в Австрия, БНТ заложи на прозрачен и вълнуващ национален избор, преминаващ през три ключови етапа.

Първи кръг

Всички 15 избрани български артисти изпълниха собствени песни от своя репертоар. Оценката бе формирана от гласовете на професионално жури и публичен онлайн вот. Целта на този етап бе артистите да покажат своя стил и способност да овладеят голямата международна сцена. Шоуто бе допълнено от гост-изпълнители и бивши участници в конкурса.

Втори кръг

Най-добрите 7 изпълнители от първия етап продължиха напред, представяйки нова песен. На базата на общия резултат от двойното гласуване (жури и публика), DARA бе официално обявена за победител и представител на България.

Трети етап

Пътят към Виена продължава! В края на февруари ще се проведе специален кръг, в който ще бъдат представени три потенциални песни. Финалният избор на парчето, с което DARA ще атакува европейската сцена, ще бъде направен отново чрез съотношение 50/50 между вота на публиката и този на журито.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER