Любов, музика, лични битки и неподправени емоции – това ще видят зрителите на bTV в новия епизод на „Животът по действителен случай“.

Поп звездата DARA, само дни след грандиозното си участие пред 40 000 души на стадион „Васил Левски“ като подгряващ изпълнител на шоуто на Роби Уилямс, ще разкрие интимни и дълго пазени подробности за най-личния си празник – сватбата ѝ с д-р Ервин Иванов.

Любов, каквато не е очаквала

„Бях сигурна, че никога няма да се омъжа“ – признава DARA в откровено интервю, което ще развълнува всички почитатели на певицата. Какво е променил в нея съпругът ѝ и защо този брак е нещо напълно различно от всичко, което е преживяла досега?

DARA за диагнозата ADHD – и как тя се отразява на музиката ѝ

Освен за любовта, DARA ще говори и за един неочакван обрат – диагнозата синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност (ADHD). Разкрива как това ѝ състояние е повлияло на създаването на последния ѝ албум и как песните в него носят лични послания, посветени на важни хора и моменти от живота ѝ.

