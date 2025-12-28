Макар лятото да е най-подходящо за сватби, именно блестящите, осветени от приказни светлини седмици на Коледа и Нова година отдавна са идеалното време за годежи. С романтиката във въздуха и новата година на хоризонта, изглежда редно да направим равносметка на най-ослепителните годежни пръстени на знаменитости, които видяхме през 2025 г.

От незабелязани предложения за брак до сензационни съобщения, тази година донесе изобилие от годежи на знаменитости. Звезди, включително Дуа Липа, Зендая и Джорджина Родригес, разкриха, че ще тръгнат към олтара в не толкова далечно бъдеще - и естествено, вниманието ми веднага се насочи към пръстените.

Най-големите диаманти, с които се сгодиха звездите през 2025 г.

Елза Хоск

Моделът се сгоди за дългогодишния си партньор Том Дейли на 10 септември 2025 г., запечатвайки момента с наистина впечатляващ пръстен.

Снимка: https://www.instagram.com

Нейният дизайн от Tiffany & Co. включва 5,34-каратов овален диамант с брилянтно шлифоване, чиято стойност се оценява на близо 300 357 евро.

Дуа Липа

Докато певицата първоначално пазеше годежа си в тайна, потвърждавайки новината едва в интервю през юни 2025 г., феновете вече бяха започнали да спекулират, благодарение на поредица от публикации в Instagram, които подсказват за това.

Пръстенът на певицата, поставен върху масивна халка от 18-каратово жълто злато, се отклонява от традицията в полза на по-смела, модерна естетика. През последната година-две видяхме все повече хора да залагат на по-широки и златни халки, което прави изборът на Дуа особено актуален.

Уини Харлоу

Потвърждавайки годежа си през февруари, Уини Харлоу обяви предстоящата си сватба със звездата от НБА Кайл Кузма с елегантен диамантен пръстен. Централният камък с овален шлиф, оценен на между 8 и 10 карата, е ограден от съответстващи крушовидни странични камъни върху платинена или бяло-златна лента. Според Джъстин Дъщери, експерт по бижута и управляващ директор на Berganza, пръстенът е на стойност между 860 000 и 1 146 000 евро.

Зендая

Актрисата винаги е пазила подробностите за личния си живот далеч от светлините на прожекторите. Красивият си годежен пръстен обаче нямаше как да заблести незабелязано!

Снимка: Getty Images

Новината се разпространи едва когато тя стъпи на червения килим на церемонията по награждаване „Златен глобус“ през януари 2025 г., носейки впечатляващ диамант. Минималистичен, но отличителен, семплият пръстен вероятно е намерил място в много сайтове за бижута вече.

Майли Сайръс

Сайръс потвърди годежа си с Макс Морандо на световната премиера на „Аватар: Огън и пепел“ в Лос Анджелис , дебютирайки с изискан диамантен пръстен с шлифовка „кушън“. Оценяван на 4-5 карата, елегантният дизайн запазва изискан блясък – много в съответствие с естетиката на Майли.

Джорджина Родригес

Половинката на футболната звезда Кристиано Роналдо шокира интернет пространството, когато сподели годежния си пръстен в Instagram. Оценен на до 1 720 000 евро, това е един от най-екстравагантните годежни пръстени, виждани през последните години.

Дизайнът е съсредоточен върху огромен диамант с овална форма, оценен на 10–15 карата, поставен върху платинена или бяло-златна лента и ограден от заострени странични камъни.

Тейлър Суифт

Разкривайки ни годежа си с партньора си Травис Келси, Тейлър показа пръстена си в края на август, представяйки „удължен диамант с форма на възглавница с винтидж изработка, вероятно стара минна шлифовка, инкрустирана в жълто злато“, отбеляза Елиза Уолтър, основател на Lylie. Елегантен и вечен, дизайнът перфектно отразява романтичния стил на Тейлър.

Камила Мендес

Годежът на актрисата бе увековечен с най-класическия кръгъл дизайн. Оценяван на стойност между 34 000 и 57 000 евро, пръстенът е с кръгъл диамант с брилянтно шлифоване, най-традиционно романтичната форма, поставен върху халка от бяло злато или платина.

Всички снимки разгледайте в Галерията по-горе.

