През настоящата година много знаменитости се врекоха във вечна вярност. И размениха своите сватбени обети както на грандиозни тържества пред стотици свидетели, така и на по-скромни церемонии, заобиколени само от най-близките си хора.

Да си припомним част от сватбените церемонии през 2025 г.

Лорън Санчес и Джеф Безос

Светът на милиардерите и знаменитостите се сля в един бляскав уикенд, когато основателят на Amazon Джеф Безос и бившата журналистка Лорън Санчес сключиха брак. Церемонията, която се проведе във Венеция на 27 юни, се превърна в едно от най-коментираните събития на годината.

Булката заложи на изчистена рокля, изработена специално за случая от Dolce & Gabbana - без излишна помпозност и претрупаност. Елегантен и семпъл бе и тъмният костюм на Джеф Безос.

Снимка: instagram/helloth_official

Селена Гомес и Бени Бланко

След годежа си в края на 2024 г., певицата и актриса Селена Гомес и музикалният продуцент Бени Бланко Бени Бланко сключиха брак на 27 септември на пищна церемония в Калифорния – в звездното обкръжение на популярни личности като Тейлър Суифт, Ед Шийрън и Стив Мартин.

Щастливата младоженка заложи на цели три сватбени рокли, дело на Ralph Lauren – от пищна, ръчно бродирана дантела, през копринени и ленени воали до семпъл сатен. Бланко носеше класически черен смокинг и папионка.

Снимка: instagram/selenagomez

Ким Катрал и Ръсел Томас

69-годишната звезда от емблематичния сериал „Сексът и градът“ и 55-годишният звукорежисьор си размениха обети на 4 декември в Лондон на елегантна церемония с едва 12 гости.

За повода актрисата носеше изискан костюм от Dior, стилизиран от дългогодишната ѝ творческа сътрудничка Патриша Фийлд, който съчета с ръкавици на британската дизайнерка Корнелия Джеймс и шапка по поръчка, проектирана от модния майстор Филип Трейси. Томас заложи на костюм по поръчка, с който затвърди споделената оценка на двойката за майсторството и ненатрапчивата изтънченост.

Снимка: instagram/kimcattrall

Патрик Шварценегер и Аби Чемпиън

Синът на Арнолд Шварценегер и моделът Аби Чемпиън сключиха брак на 6 септември на интимна церемония край езерото Кор д’Ален, щата Айдахо. Сред гостите се открояваха родителите на Патрик – баща му Арнолд Шварценегер и майка му Мария Шрайвър, както и сестра му Катрин, придружена от съпруга си Крис Прат,

Сватбата бе в класически стил – Аби облечена в бяла булченска рокля, а Патрик със смокинг от бяло сако и черен панталон.

Снимка: Instagram/@patrickschwarzenegger

Мел Би и Рори МакФий

Бившата звезда от Spice girls се омъжи за годеника си, известния фризьор Рори Макфий на 5 юли на бляскаво тържество, изпълнено с известни гости, пищни тоалети и украса като от приказките. Обети бяха разменени в криптата на известната лондонска катедралата "Сейнт Пол".

Роклята на Мел Би, творение на британската дизайнерка Джозефин Скот, се отличаваше с накъдрен корсаж, прозрачно илюзорно деколте, украсено с бели перли, и плавен шлейф, проектиран да отразява повече от просто красота. А младоженецът изненада с избора си на традиционен шотландски костюм.

Снимка: instagram/officialmelb

Деми Ловато и Джордан Лутс

Актрисата и певица се омъжи за музиканта Джордан Лутс. Романтичната церемония се проведе в Калифорния, а булката изглеждаше зашеметяващо в двете изящни булчински рокли, създадени специално за случая от Vivienne Westwood.

С едната рокля Деми бе облечена по време на церемонията, а втората запази за последвалото бляскаво празненство.

Снимка: instagram/demiandjutes

Кристен Стюарт и Дилън Майер

Кристен Стюарт и дългогодишната й партньорка Дилън Майер официално си казаха "да" със сватбена церемония в Лос Анджелис, която се състоя на 20 април. Според слуховете, влюбената двойка е получила разрешение за брак само пет дни преди събитието.

Вместо официални тоалети, двете жени предпочетоха по-ежедневни визии. Снимки от интимната церемония показват, че актрисата от „Спенсър“(2021 г.) е облечена в светлосив комплект от минипола и жилетка върху къс бял топ, докато сценаристката на „Бунтарка“ (2021 г.) носи кремава минирокля с прозрачна горна част и сатенена пола.

Снимка: instagram/backgrid_usa

Във видеото - да си припомним моменти от бляскатава сватба на Лорън Санчес и Джеф Безос:

