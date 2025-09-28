Селена Гомес и Бени Бланко вече са семейство! Певицата сподели мечтани кадри от сватбата си в Калифорния, която се е състояла на 27 септември.

Певицата и актриса Селена Гомес и музикалният продуцент Бени Бланко, чието истинско име е Бенджамин Джоузеф Левин, са заедно от две години, като началото на връзката им датира от юни 2023 г. Те публично потвърдиха отношенията си през декември 2023 г., а само година по-късно, на 11 декември 2024 г., обявиха годежа си в Instagram.

Гомес и Бланко, които работиха заедно по сингъла от 2019 г. „I Can't Get Enough“, издадоха и съвместния си албум „I Said I Love You First... And You Said It Back“ през март. След две години заедно, 33-годишната звезда и 37-годишният продуцент се ожениха, съобщава People.

Мечтаната сватба на Селена Гомес

Селена сама обяви щастливата новина в своя Instagram, споделяйки серия от снимки и клипове от сватбата. Кадрите показват младоженците, прегърнати, държащи се за ръце и наслаждаващи се на момента. Един кадър в близък план разкрива семплия букет от бели цветя на Селена, докато друг подчертава ослепителните й венчални халки.

Една от най-милите снимки запечатва Гомес, седнала на земята, докато Бланко лежи с глава в скута й. В друг клип тя нежно оправя папионката му и го целува.

Булката и младоженецът бяха облечени в дрехи от Ralph Lauren за случая. Роклята на Гомес беше с елегантни флорални детайли и драматично отворен гръб. Бланко носеше класически черен смокинг и папионка.

Моминско и ергенско парти

Преди сватбата, Гомес отпразнува моминското си парти в Кабо Сан Лукас, Мексико, където тя и приятелките й танцуваха, смееха се и се наслаждаваха на слънцето на луксозна яхта на 23 август. Звездата сподели и снимки на булчинското си облекло от бягството, включително воал с бродирано „бъдеща булка“ и балон с надпис „Г-жа Левин“.

Бени Бланко също си организира парти в Лас Вегас, споделяйки акценти от това, което изглеждаше като негово ергенско парти, включително отпускане в спа център и вечеря с хайвер, както и купон в нощен клуб.

Гост-звезди и кулинарни изкушения

Няколко известни личности вече бяха загатнали, че ще бъдат гости на сватбата. Тейлър Суифт коментира годежа на двойката.

„Да, аз ще бъда момичето с цветята“, в публикация в социалните мрежи. Ед Шийрън разкри, че е получил покана за сватба, а колегите на Селена от „Only Murders in the Building“, Мартин Шорт и Стив Мартин, обещаха „перфектния сватбен подарък“, като Шорт дори беше посочен от Гомес като „носителят на пръстена“. Бившият й колега от „Магьосниците от Уейвърли Плейс“ Дейвид Хенри също заяви, че ще присъства „на 100%“, а Парис Хилтън също е била в списъка с гости.

Двойката преди това сподели, че иска сватбеният им ден „да бъде доста небрежен“. Единствените задължителни неща за менюто са били „кисели краставички“ и хала – традиционен еврейски хляб, като Селена настоявала той да бъде направен от готвача Джейк Коен. За десерт Селена е избрала „Бисквитите със сос на баба ми“, които за нея са били перфектното сладко изкушение.

Любопитен факт е, че Селена е обмисляла да пропусне първия си танц, защото се чувствала неудобно, но е споделила, че би била отворена за „специален танц“ с дядо си по майчина линия.

