По всичко личи, че Селена Гомес е в предсватбено настроение - талантливата певица се радва на слънчеви дни в Кабо Сан Лукас, където организира диво парти. Звездата бе заснета в компанията на най-близките си приятелки на борда на луксозна яхта, което отприщи слуховете, че това е нейното неофициално моминско парти.

Слънце, море и стил

Както винаги, Селена демонстрира естествена красота и елегантност. Тя избра черен изчистен бански, а визията ѝ бе изцяло натурална – без капка грим. За аксесоар Гомес заложи на класически слънчеви очила. В компанията на сестра си и близки приятелки певицата се наслаждаваше на морския бриз, танци и емоционални моменти. По-късно същия ден Селена беше забелязана в градчето, облечена с прозрачни панталони и ботуши до коляното, очевидно готова за вечерна разходка из Кабо Сан Лукас.

Ваканция по женски или нещо повече?

Макар Селена Гомес да не е потвърдила официално, че празнува моминско парти, фактите сочат точно към това. По същото време обаче в Лас Вегас годеникът ѝ Бени Бланко организира своя версия на „мъжка вечер“, изпълнена с гастрономия, СПА и нощен живот.

Бени сподели кадри от луксозен спа център, а след това и официална вечеря. За финал – парти в един от най-популярните клубове в града, където на сцената беше DJ Marshmello. Слуховете за предстояща сватба между Селена и Бени започнаха още в края на 2024 г., когато двамата публично обявиха годежа си. Оттогава феновете следят отблизо всяко тяхно движение – особено сега, когато и двамата изглежда празнуват поотделно, но и някак синхронизирано. Макар датата на сватбата все още да не е известна, според източници, близки до звездите, събитието ще бъде интимно – вероятно в Калифорния и с ограничен достъп. Предполага се, че мобилни телефони ще бъдат забранени, за да се осигури пълна дискретност.

Снимка: instagram/@itsbennyblanco

Къде е Тейлър Суифт и защо не е на събитето с Гомес?

Любопитно е, че най-близката приятелка на Селена – Тейлър Суифт не бе забелязана в Кабо на луксозното парти, което не остана незабелязано от феновете в социалните мрежи. Спекулациите варират от работен ангажимент до възможността Тейлър да бъде запазена като „специален гост“ за самата церемония.

