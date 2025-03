Музикалната суперзвезда Селена Гомес и годеникът й Бени Бланко пресъздадоха първата си среща.

"Не съм сигурна какво направих, за да те заслужа, но се радвам, че си в живота ми", написа Гомес в социалните мрежи, където сподели снимки с Бланко по случай рождения ден на годеника ѝ на 8 март.

Влюбената двойка е посетила същия ресторант, в който се е случила първата им среща и заедно са приготвили ястието, на което са се насладили тогава - пържени скариди с къри сос. Бени Бланко публикува в Инстаграм профила си дори как готвят.

Пред списание Interview звездите споделят за здравословната динамика помежду им и как те са успели да изградят отношения, базирани на уважение и доверие.

Преди отношенията им да навлязат в романтична фаза, Гомес и Бланко си сътрудничат заедно по песента "I Can't Get Enough" през март 2019 г. След това - чак през 2023 г., те отново работят по създаването на парчето "Single Soon", което изпълнява Гомес.

В края на същата година двамата вече открито признаха в социалните мрежи, че излизат заедно. Певицата също така заяви, че за нея е важно да се научи да бъде привличена от правилния тип хора и смята, че в случая това е налице.

В началото на 2024 г. Бени Бланко сподели официално, че има отношения с певицата в Инстаграм. На 8 март същата година двамата отпразнуваха рождения ден на музикалния продуцент, когато той навърши 36 години. По време на участието си в шоуто на Хауърд Стърн, настоящият годеник на Селена сподели пред медиите, че тя е най-добрата му приятелка и човек, с когото вижда брак в бъдещето.

На 11 декември миналата година двамата обявяват годежа си, като Гомес насписа в Инстаграм: "Завинаги започва сега."

Снимка: Getty Images

На 21 март се очаква да излезе първият им общ албум - "I Said I Love You First".

