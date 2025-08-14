Лятото съвсем не е в края си! Все още имате време и подходящите ресурси да сготвите една бърза и вкусна лятна супа, а именно рибена чорба. Какво по-подходящо от ароматна рецепта, която може да се изпълни с бюджет под 15 лева?

Цените по морските курорти тази година са поскъпнали значително, но това само може да ви амбицира да приготвите тази вечна лятна класика вкъщи. Поканете близките си и ги нагостете с тази пикантна рибена супа.

Рецепта

Необходими продукти

Чудесен и лесен вариант е тази рецепта, която стига за 6 порции и освен това, вероятно вече разполагате с по-голямата част от продуктите у дома:

1,2 кг риба или микс от риби (морска и речна)

2 картофа

1 домат

1 червена чушка

1 зелена чушка

2 малки глави лук

1 дафинов лист

1/2 връзка пресен девесил

1/4 ч. л. сух риган

1/2 с. л. доматен концентрат

40 мл зехтин

сол и черен пипер на вкус

За соса:

1 връзка девесил

4 скилидки чесън

50 мл червен винен оцет

1 люта чушка

50 мл зехтин

1 ч. л. черен пипер на зърна

1 ч. л. морска сол

Начин на приготвяне

Почистете рибата и я сварете за около 30 минути в подсолена вода, заедно с нарязаната на едро глава лук и дафиновия лист. Извадете я и я обезкостете, след което прецедете бульона. Чушките и останалия лук нарежете на малки кубчета и ги запържете в загретия зехтин. Прибавете доматения концентрат. Разбъркайте и след около минута налейте бульона. Пуснете картофите, предварително обелени и нарязани на малки кубчета, както и нарязания на кубчета домат. Поръсете с девесил и риган. Овкусете със сол и черен пипер и варете около 30 минути. Върнете рибата в тенджерата и щом супата кипне, я премахнете от огъня. Стрийте черния пипер в хаванче. Добавете чесъна и солта, смачкайте и сложете нарязаните чушка и девесил и счукайте отново. Налейте зехтина и оцета и разбъркайте. Супата се поднася с пикантния сос, както съветват от Bon Apeti.

Актуални цени на продуктите

Според данни от аграрната борса Агровест, актуални за средата на 2025 г.:

Картофи : 1,30–1,85 лв/кг

: 1,30–1,85 лв/кг Лук (кромид) : 1,20–1,40 лв/кг

: 1,20–1,40 лв/кг Домат : 1,50–3,00 лв/кг

: 1,50–3,00 лв/кг Червена/зелена чушка : около 3,00–3,30 лв/кг

: около 3,00–3,30 лв/кг Чесън: 5,00–10,00 лв/кг

Налице е поевтиняване на картофите (до около 1,85 лв/кг), лукът също е с по-ниски цени (~1,21 лв/кг), а доматите варират около 2,52 лв/кг.

Чернокоп: през ноември 2024 г. средната цена е била около 12 лв/кг, като по-дребни екземпляри са били около 8 лв/кг.

Това предложение за рибена супа възлиза на стояност около 12-14 лв. Използването на по-евтин вид риба, малко по-икономични зеленчуци или ароматни подправки от домашната градина може да направи чорбата наистина вкусна за под 20 лв., дори и за под 15 лв.

Каква е тайната на най-вкусната рибена чорба - вижте в следващото видео.

