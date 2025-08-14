Лятото съвсем не е в края си! Все още имате време и подходящите ресурси да сготвите една бърза и вкусна лятна супа, а именно рибена чорба. Какво по-подходящо от ароматна рецепта, която може да се изпълни с бюджет под 15 лева?
Цените по морските курорти тази година са поскъпнали значително, но това само може да ви амбицира да приготвите тази вечна лятна класика вкъщи. Поканете близките си и ги нагостете с тази пикантна рибена супа.
Рецепта
Необходими продукти
Чудесен и лесен вариант е тази рецепта, която стига за 6 порции и освен това, вероятно вече разполагате с по-голямата част от продуктите у дома:
- 1,2 кг риба или микс от риби (морска и речна)
- 2 картофа
- 1 домат
- 1 червена чушка
- 1 зелена чушка
- 2 малки глави лук
- 1 дафинов лист
- 1/2 връзка пресен девесил
- 1/4 ч. л. сух риган
- 1/2 с. л. доматен концентрат
- 40 мл зехтин
- сол и черен пипер на вкус
За соса:
- 1 връзка девесил
- 4 скилидки чесън
- 50 мл червен винен оцет
- 1 люта чушка
- 50 мл зехтин
- 1 ч. л. черен пипер на зърна
- 1 ч. л. морска сол
Начин на приготвяне
- Почистете рибата и я сварете за около 30 минути в подсолена вода, заедно с нарязаната на едро глава лук и дафиновия лист.
- Извадете я и я обезкостете, след което прецедете бульона.
- Чушките и останалия лук нарежете на малки кубчета и ги запържете в загретия зехтин.
- Прибавете доматения концентрат. Разбъркайте и след около минута налейте бульона. Пуснете картофите, предварително обелени и нарязани на малки кубчета, както и нарязания на кубчета домат.
- Поръсете с девесил и риган. Овкусете със сол и черен пипер и варете около 30 минути.
- Върнете рибата в тенджерата и щом супата кипне, я премахнете от огъня.
- Стрийте черния пипер в хаванче. Добавете чесъна и солта, смачкайте и сложете нарязаните чушка и девесил и счукайте отново.
- Налейте зехтина и оцета и разбъркайте.
- Супата се поднася с пикантния сос, както съветват от Bon Apeti.
Актуални цени на продуктите
Според данни от аграрната борса Агровест, актуални за средата на 2025 г.:
- Картофи: 1,30–1,85 лв/кг
- Лук (кромид): 1,20–1,40 лв/кг
- Домат: 1,50–3,00 лв/кг
- Червена/зелена чушка: около 3,00–3,30 лв/кг
- Чесън: 5,00–10,00 лв/кг
Налице е поевтиняване на картофите (до около 1,85 лв/кг), лукът също е с по-ниски цени (~1,21 лв/кг), а доматите варират около 2,52 лв/кг.
- Чернокоп: през ноември 2024 г. средната цена е била около 12 лв/кг, като по-дребни екземпляри са били около 8 лв/кг.
Това предложение за рибена супа възлиза на стояност около 12-14 лв. Използването на по-евтин вид риба, малко по-икономични зеленчуци или ароматни подправки от домашната градина може да направи чорбата наистина вкусна за под 20 лв., дори и за под 15 лв.
Каква е тайната на най-вкусната рибена чорба - вижте в следващото видео.
