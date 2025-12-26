/ Лайфстайл

На 26 декември отбелязваме Деня на бащата

Семействата се събират, а бащите получават подаръци от своите близки
26 Декември 2025
LadyZone.bg
Снимка: iStock

На 26 декември, втория ден от Рождество Христово, православната църква отдава почит на Пресвета Богородица и на свети праведни Йосиф Обручник – земния баща на Иисус Христос, на когото били поверени грижите за Божията майка и Богомладенеца.

Празникът е известен като Събор на Пресвета Богородица, а в Българската православна традиция този ден се приема и като Ден на бащата. Чества се бащинството и отговорността на мъжете към семейството, по подобие на начина, по който Денят на майката е посветен на майчинството. По този повод семействата често се събират, а бащите получават подаръци от своите близки. В различните държави Денят на бащата се отбелязва на различни дати и с различни традиции.

Снимка: iStock

В Съединените щати празникът води началото си от инициативата на Сонора Смарт Дод от щата Вашингтон. Тя е дъщеря на ветеран от Гражданската война – Уилям Джаксън Смарт, който сам отглежда шестте си деца в град Спокейн. Вдъхновена от усилията на Ана Джарвис за създаването на Деня на майката, Сонора предлага да се учреди и празник в чест на бащите.

 

Имен ден на 26 декември - празничен справочник

 

Първоначално тя предлага датата 5 юни – деня, в който е починал нейният баща, но поради липса на време за организация празникът е преместен за третата неделя на юни. Така първото официално отбелязване на Деня на бащата се състои на 19 юни 1910 година в Спокейн.

С течение на времето празникът печели широка обществена подкрепа, включително от известни обществени фигури и политици. А президентът Удроу Уилсън също отбелязва Деня на бащата със семейството си през 1916 година.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

 

Ключови думи:
  • Глория майстори сърми за Коледа, Симона Загорова пече съвършени питки (ВИДЕО)
    Глория майстори сърми за Коледа, Симона Загорова пече съвършени питки (ВИДЕО)
    bTV
  • Доброволци, преоблечени като Дядо Коледа, чистят морския бряг от ранни зори (ВИДЕО)
    Доброволци, преоблечени като Дядо Коледа, чистят морския бряг от ранни зори (ВИДЕО)
  • Нова година, ново начало: ритуали и малки тайни за сбъдване на желания
    Нова година, ново начало: ритуали и малки тайни за сбъдване на желания
    Дом и семейство
  • Хороскоп 26 декември: Тези зодии ще имат късмет в любовта
    Хороскоп 26 декември: Тези зодии ще имат късмет в любовта
    Астро

Advertorial

  • Можем ли да разчитаме на смартфона си за създаването на впечатляващи снимки?
    Можем ли да разчитаме на смартфона си за създаването на впечатляващи снимки?
  • Козметичната индустрия се променя: Устойчивите технологии определят бъдещето
    Козметичната индустрия се променя: Устойчивите технологии определят бъдещето
  • Денонощните фитнеси – когато грижата за себе си няма работно време!
    Денонощните фитнеси – когато грижата за себе си няма работно време!
  • Екоклас 2025: Година на промяна в училищното рециклиране
    Екоклас 2025: Година на промяна в училищното рециклиране
Ще ви хареса
  • Дейв Мъстейн от "Megadeth" е болен от рак на гърлото
    Дейв Мъстейн от "Megadeth" е болен от рак на гърлото
    Видео
  • Менделсон в LadyZone: Каква е любовната история на Нели и Данаил Хаджийски
    Менделсон в LadyZone: Каква е любовната история на Нели и Данаил Хаджийски
    Видео
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата