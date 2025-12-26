На 26 декември отбелязваме Деня на бащата

На 26 декември, втория ден от Рождество Христово, православната църква отдава почит на Пресвета Богородица и на свети праведни Йосиф Обручник – земния баща на Иисус Христос, на когото били поверени грижите за Божията майка и Богомладенеца.

Празникът е известен като Събор на Пресвета Богородица, а в Българската православна традиция този ден се приема и като Ден на бащата. Чества се бащинството и отговорността на мъжете към семейството, по подобие на начина, по който Денят на майката е посветен на майчинството. По този повод семействата често се събират, а бащите получават подаръци от своите близки. В различните държави Денят на бащата се отбелязва на различни дати и с различни традиции.

Снимка: iStock

В Съединените щати празникът води началото си от инициативата на Сонора Смарт Дод от щата Вашингтон. Тя е дъщеря на ветеран от Гражданската война – Уилям Джаксън Смарт, който сам отглежда шестте си деца в град Спокейн. Вдъхновена от усилията на Ана Джарвис за създаването на Деня на майката, Сонора предлага да се учреди и празник в чест на бащите.

Първоначално тя предлага датата 5 юни – деня, в който е починал нейният баща, но поради липса на време за организация празникът е преместен за третата неделя на юни. Така първото официално отбелязване на Деня на бащата се състои на 19 юни 1910 година в Спокейн.

С течение на времето празникът печели широка обществена подкрепа, включително от известни обществени фигури и политици. А президентът Удроу Уилсън също отбелязва Деня на бащата със семейството си през 1916 година.