Изборът на форма за ноктите понякога се оказва по-труден, отколкото очакваме. Познато ли ви е? Влизате в салона с ясна идея и след 5 минути вече се колебаете между всички тези безкрайни избори.

Много дами не успяват да открият „своята“ форма. Бадемовидните изглеждат страхотно на почти всяка жена, овалните пък са красиви, но твърде чупливи, а на класическите квадратни бързо се затъпяват ъгълчетата в края.

Една форма обаче буквално променя играта - ноктите тип „ковчег“.

Какво представлява тази форма?

Тази форма е перфектният баланс между квадратни и бадемови нокти. Напомня на стилет, но без острия връх - вместо това краищата са изравнени, почти като при пантофките на балерина. Резултатът е визия, която е едновременно елегантна, модерна и дръзка.

Често ще чуете, че ноктите тип „балерина“ и „ковчег“ са еднакви - и на практика те наистина си приличат много. И двете форми се стесняват към върха и завършват с права линия, но разликата е в детайла.

Снимка: Pinterest

„Ковчегът“ има по-остри, изразени линии и стои по-драматично, особено при по-дълги нокти, докато „балерината“ е по-меката и елегантна версия - с по-плавни контури и по-деликатно излъчване, напомнящо на пантофките на балерина. Затова изборът между двете не е толкова въпрос на форма, колкото на настроение - дали търсите по-смел ефект или по-изчистена, женствена визия.

Формата „ковчег“ е подходяща за по-дълги нокти, но ако не ви се чака, винаги можете да използвате гел екстеншъни.

Любими на звездите

Ако се чудиш дали тази форма е просто поредната тенденция - не съвсем. Тя отдавна е фаворит на знаменитости като Кайли Дженър и Клоуи Кардашиян, а дори Дженифър Лопес често залага на нея за специални поводи.

Идеи за маникюр, които си струва да пробвате

Ако вече си готова да дадеш шанс на тази форма, ето няколко идеи, които ще те вдъхновят:

Флорални мотиви

Цветята никога не излизат от мода, независимо сезона. Стоят нежно върху телесна основа, а ако искате по-пролетно настроение - просто изберете по-топли нюанси. Тук възможностите са безкрайни - в ъгълчетата, в горната част, върху френски... вие избирате.

Снимка: Pinterest

Минималистичен блясък

Дългите нокти с изчистен дизайн винаги изглеждат скъпо. Хром ефектът добавя точно толкова блясък, колкото трябва. Ако сте любители на бляскавите неща, то нищо не трябва да ви спира да го сложите на всеки нокът.

Снимка: Pinterest

Смели цветове и акценти

Ако обичате да експериментирате, то това е вашата форма. Ярките цветове, особено жълтото, са абсолютен хит в момента. Комбинирайте любимите си цветове, като създадете уникален дизайн, който няма да видите на ваша позната.

Снимка: Pinterest

Морско вдъхновение

Русалски ефекти, перли и тюркоазени нюанси - идеални за лятото или когато просто ви липсва морето. Възползвайте се от възможността за добавяне на текстури, перли, камъчета, стикери и какво ли още не.

Снимка: Pinterest

Животински принтове

Зебра, крава, леопард - всичко е позволено. А комбинацията с флорални елементи прави дизайна още по-интересен. Експериментирайте свободно и се насладете на неповторимия дизайн.

Снимка: Pinterest

Ноктите тип „ковчег“ са достатъчно универсални, за да паснат на всеки вкус - от минимализъм до максимализъм. И ако досега сте се колебали, може би това е знакът, който чакате.

