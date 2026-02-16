Посещенията в салон за красота са повод да се чувстваме по-красиви и уверени, но какво да правим, ако останем разочаровани след резултата, защото косата ни е изгорена, ноктите ни са съсипани и т.н.? В подобни моменти обикновено всяка жена се пита как правилно да реагира – може ли да направи рекламация, да си върне част от сумата за услугата или цялата и въобще какви адекватни действия може да предприеме.

Добрата новина е, че в такива моменти дамите имат права и те са защитени от закона. Но преди да предприемем тази стъпка, можем да направим рекламация.

Как да реагираме правилно?

Ако не останете доволни от извършената в салона за красота услуга и забележите това, докато сте още там, съобщете на персонала или управителя. Ако проблемът е разрешим, специалистите могат да реагират на момента – например желаният цвят на косата е по-тъмен или светъл от крайния резултат.

Ако забележите разминаване или увреждането се прояви по-късно – например лакът на ноктите започва да се бели след прибиране у дома, направете снимков материал, който доказва това или отново се върнете в студиото, за да покажете.

Ако щетите са непоправими и се разминават коренно с обявените като качество услуги, клиентът може да поиска частично или пълно възстановяване на сумата.

Как да направим рекламация?

Някои студиа за красота и фризьорски салони имат формуляр за рекламация на услуги и стоки, който може да бъде изтеглен от сайта на съответното студио и да бъде попълнен и подаден по имейл.

Рекламация може да се направи и устно, но най-добре е това да бъде направено в писмена форма – на място или по имейл. Така ще имате доказателства, че не сте доволни от предоставената услуга.

Рекламация може да напишете и в свободен текст, като посочите дата и конкретната услуга, която е извършена, какъв е проблемът и какво искате да се случи (възстановяване на сума/корекция и т.н.), както и вашите контакти.

Най-важното, което трябва да направите, като клиенти на салон за красота, е да запазите касовата бележка – „вземете я и не я изхвърляйте поне в близките 2 седмици“, категоричен е Богомил Николов, изпълнителен директор на Българската национална асоциация Активни потребители. Това е най-важният съвет, който той дава на дамите.

„Ако нещо се обърка, касовата бележка може да се бъде ключов елемент в доказването, ако се стигне до дело“, допълва Николов пред Ladyzone.bg. Един хитър трик, който можем да направим според него, е да я снимаме с телефона – така дори и да я изхвърлим, ще разполагаме с нея.



Николов ни напомня, че след подаване на рекламация, имаме право да поискаме:

корекция на услугата,

намаляване на цената,

или възстановяване на сумата (ако корекцията е невъзможна)

Снимка: Pinterest.com

Какво да правим, ако салонът откаже?

Ако салонът за красота откаже да коригира лошия резултат или да намали или възстанови пари, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на потребителите (КЗП) – това е институцията, която защитава правата ни в подобни случаи и който се занимава с жалби срещу търговци. Подаването на жалба може да стане онлайн през сайта им или в някой от регионалните им офиси. След подадения сигнал КЗП изпраща запитване до търговеца/салона и може да направи проверка на място.

Често се случва още на този етап търговецът (в случая салон за красота) да предложи решение на проблема като компенсация или връщане на сумата. Ако се установи нарушение на закона и извършени услуги, несъответстващи на обявените предварително, КЗП може да състави акт и да наложи глоба.

Важно е обаче да знаем, че Комисията за защита на потребителите не присъжда обезщетения директно на потребителя. Тя санкционира търговеца, но връщането на пари обикновено става чрез доброволно споразумение или съд.

„При едно дело вече можем да претендираме и за вреди, защото по линия на рекламацията може да претендираме само за възстановяване на това, което е повредено и след това връщане на парите, но при едно дело можем да изискваме отделно от това и компенсация за вреди – в случая причинени неудобства“, допълва Николов.

