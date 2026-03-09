Кошмар в Бевърли Хилс - стреляха по имението на Риана, докато тя е вътре! На 8 март поп дивата преживява истински кошмар. Докато повечето жени по света отбелязват своя празник, по къщата на певицата, се стреля многократно.

Инцидентът с Риана звучи като сцена от екшън филм, но за съжаление е съвсем реален. Случва се 13:15 ч местно време. От бяла „Тесла“, паркирана от другата страна на улицата на дома на Риана, са произведени приблизително 10 изстрела по посока на имението. По информация на People полицейското управление на Лос Анджелис са реагирали мигновено и чрез свидетели и записи от полицейски честоти са разкрили заподозрян. След произведените изстрели, въпросният автомобил и обвиняемата се отдалечили бързо от мястото.

Снимка: Instagram

Куршум пробива стената на къщата

Един от куршумите пробива стената на дома, пише Reuters, позовавайки се на говорител на LAPD (полицията в Лос Анджелис). Източник на People потвърждава, че 38-годишната Риана е била вкъщи по време на нападението. Все още няма официална информация дали партньорът ѝ A$AP Rocky и трите им деца – Арза, Райът и Роки – са били с нея в този момент.

„Риана е добре“, допълва източникът на изданието.

Според TMZ нападателката е използвала оръжие тип AR-15 (полуавтоматична пушка). Точно това е и причината куршумът да успее да пробие стената на къщата.

Снимка: Getty Images/Instagram

Арест и разследване

Минути след стрелбата полицията успява да локализира и задържи 30-годишната заподозряна, която се е опитала да избяга по Coldwater Canyon Drive. По информация на CBS са намерени 7 гилзи от автоматичноto оръжие.

От FOX 11 говорят със съседи на звездата, които разказват, че са чули ехо от бързата стрелба в квартала. Според тях и преди е имало подобни инциденти, като например през 2018 г., когато крадци влизат с взлом в жилището. "Беше страшно. Не мога да си представя да съм в къщата и да чуя как куршумите удрят", споделя Кийт Ингланд, който живее в близост и е чул изстрелите.

Носителката на награда „Грами“ живее в имението заедно с партньора си, рапъра A$AP Rocky, и трите им деца.

Риана, чието истинско име е Робин Риана Фенти, стана известна в началото на 2000 с мегахитове като „Pon de Replay“ и „Umbrella“. Оттогава тя превърна успешната си музикална кариера в бизнес империя под своята марка Fenty, която сега е специализирана в козметика, мода и бельо. Тя е с партньора си, рапъра ASAP Rocky, от 2020 г. и двамата имат три деца. Изненадващо за всички тя обяви втората си бременност по време на шоуто на полувремето на Super Bowl LVII. По време на бременността си пък нееднократно шокира феновете си с провокативни тоалети.

Снимки на Риана и децата вижте в галерията най-горе.

